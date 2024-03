AM Best affirme les notations de crédit de la CICA-RE

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière de B+ (Bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de bbb- (Bonne) de la Compagnie Commune de Réassurance des États Membres de la CIMA (CICA-RE) (Togo). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Ces notations reflètent la force bilancielle de la CICA-RE, qu’AM Best qualifie de très solide, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d’entreprise marginale.

La force bilancielle de la CICA-RE est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, qui était au niveau le plus fort à la fin de l’année 2022, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR, ou ratio de suffisance de capital de Best). AM Best s’attend à ce que la capitalisation ajustée aux risques de la CICA-RE reste confortablement au-dessus du minimum requis pour que le BCAR soit évalué au niveau le plus fort, avec une marge de capitaux propres suffisante pour absorber les risques de souscription découlant des plans de croissance de la compagnie. L’évaluation de la force bilancielle de la CICA-RE tient également compte de sa bonne flexibilité financière, démontrée par des levées de fonds réussies auprès d’actionnaires existants et nouveaux, et qui ont permis d’augmenter le capital libéré à hauteur de 60 milliards XOF (98 millions USD) à la fin de l’année 2022, contre 32 milliards XOF (56 millions USD) à la fin de l’année 2018. Bien que la CICA-RE soit détentrice d’un portefeuille d’investissement bien diversifié par type d’actif et par zone géographique, ses actifs sont principalement concentrés dans la région de la Conférence interafricaine des marchés d’assurance (CIMA).

La CICA-RE a un historique de performance opérationnelle adéquate, avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2018-2022) de 9 %. Au cours de cette période, la compagnie a enregistré une performance technique solide, avec un ratio combiné moyen pondéré de 94 % (tel que calculé par AM Best), et un rendement des investissements de 5 %. La rentabilité de souscription de la CICA-RE reflète principalement la performance sous-jacente des marchés de l’assurance dans la région de la CIMA, ainsi que les affaires conventionnelles généralement rentables générées en dehors de la zone de la CIMA. AM Best s’attend à ce que la compagnie maintienne une performance technique solide, complétée par de bons revenus d’investissement.

L’évaluation du profil de marché neutre de la CICA-RE reflète la solide position de la compagnie dans la région de la CIMA, où son profil est étayé par des cessions obligatoires sur les activités de réassurance et d’assurance directe, ainsi que par des relations directes établies avec les cédantes locales. Suite aux révisions de la structure des cessions légales dans la région de la CIMA en 2020, le portefeuille de la CICA-RE a connu une croissance significative, avec des primes émises brutes (PEB) passant de 64 milliards XOF (109 millions USD) en 2019 à 106 milliards XOF (173 millions USD) en 2022. En 2022, la compagnie a généré 50 % de ses PEB dans la région de la CIMA, incluant les affaires de cession légale, le reste des activités découlant d’affaires conventionnelles réalisées sur le marché ouvert en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

La CICA-RE est exposée à des risques économiques, politiques et financiers élevés du fait de ses activités dans la région de la CIMA, ce qui est considéré comme un élément négatif dans le cadre des notations.

