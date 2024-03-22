Lifezone Metals 宣布收到坦桑尼亚政府颁发的卡班加镍项目多金属加工设施在卡哈马的许可证

从左第一排: 尊敬的Msafiri Mbibo，矿产部副常务秘书，尊敬的Constantine Kanyasu，代表能源与矿产议会委员会主席，尊敬的Steven Kiruswa博士，矿产部副部长，尊敬的Anthony Mavunde矿产部长，Mwajabu Nyamkomera，代表多多马地区专员，尊敬的Anamringi Macha，辛延加地区专员，尊敬的大使Batilda Buriani，坦加地区专员。从左第二排：工程师Yahya Samamba，矿业委员会执行秘书，Frank Kilua，Tembo Nickel首席财务官，工程师Joseph Kumburu，卡哈马常驻矿区官员，Saimon Sanga，Tembo Nickel首席人力资源官，尊敬的Mboni Mhita，卡哈马区区长，Chris Showalter，Lifezone首席执行官，Prof. Nehemia Osoro，Tembo Nickel董事会导演，Royal Lyanga，Tembo Nickel董事会导演，Rebecca Stephen，Kabanga现场总经理，Emmanuel Dos Ramos，Tembo Nickel首席运营官，Mariagoreth Charles，Tembo Nickel公司通讯经理，Dr. Abdulrahman Mwanga，矿业专员。（照片：美国商业资讯）

地图显示了卡班加镍项目和卡哈马精炼厂在坦桑尼亚的位置。卡哈马位于巴里克黄金过去生产的布兹瓦吉黄金矿的地点，并且由于能够使用现有的采矿基础设施，因此将从中受益。（照片：美国商业资讯）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lifezone Metals Limited（纽约证券交易所代码：LZM）的首席执行官Chris Showalter高兴地宣布，公司已从坦桑尼亚政府获得了一个多金属加工设施许可证，用于从其位于卡哈马的卡班加镍项目（Kabanga Nickel Project）中提炼镍、铜和钴，该项目位于巴里克黄金公司之前的布兹瓦吉金矿旁。

卡班加镍项目位于坦桑尼亚西北部，被认为是世界上最大和品位最高的未开发镍硫化物矿床之一。卡哈马多金属加工设施（“卡哈马炼厂”）位于卡班加以西南约340公里处。Lifezone的子公司Tembo Nickel Corporation Ltd.（“Tembo Nickel”）是卡班加和卡哈马的运营实体，坦桑尼亚政府拥有16%的股份。

值得注意的是，通过应用Lifezone的湿法冶金技术，卡班加和卡哈马将能够在国内生产成品金属，这可能会降低资本和运营成本，以及与运输精矿或其他中间产品相关的成本。全国内受益化将有助于本地内容优化，并最终通过公平分享经济利益的原则促进国家发展。卡班加镍项目的最终可行性研究预计将在2024年第三季度完成。 Lifezone Metals的湿法冶金技术是一种变革性的金属回收方法，有潜力替代用于基础和贵金属精炼的熔炼。热冶金熔炼是金属产品生产中对污染性气体排放、温室气体和能源效率影响最大的因素之一，而湿法冶金技术的使用将有助于从卡班加解锁镍、铜和钴，为电动车电池提供成本更低、排放更少（相对于熔炼）且可追溯的金属，支持全球能源转型。

Lifezone Metals的湿法冶金技术是一种变革性的金属回收方法，有潜力替代用于基础和贵金属精炼的熔炼。热冶金熔炼是金属产品生产中对污染性气体排放、温室气体和能源效率影响最大的因素之一，而湿法冶金技术的使用将有助于从卡班加解锁镍、铜和钴，为电动车电池提供成本更低、排放更少（相对于熔炼）且可追溯的金属，支持全球能源转型。

Showalter先生表示：“我们从坦桑尼亚政府在推进我们的卡班加镍项目方面所获得的持续承诺和支持是典范。随着我们获得卡班加特别矿业许可证，以及现在的卡哈马精炼厂许可证，我们有了一个明确的路径来提供直接至金属的解决方案，并使得镍、铜和钴的生产在坦桑尼亚以及由坦桑尼亚人来完成。”

在仪式上发言的矿产部长，尊敬的Anthony Mavunde表示（从斯瓦希里语翻译）：“建设多金属精炼厂将是对国内被迫将精矿出口到国外精炼厂的金属矿业公司的解决方案。我敦促所有经历过这一挑战的矿工们紧密与政府合作，以确保我们所有人在矿业部门成功实现全国内受益化，通过在国内加工并出口成品。[…] 今天的事件对我们国家而言是历史性的，因为我们正向拥有一个将使用湿法冶金技术的大型多金属精炼厂迈进。”

此外，Shinyanga地区专员，尊敬的Anamringi Macha表示（从斯瓦希里语翻译）：“Tembo Nickel的多金属精炼厂的投资将通过增加正式和非正式的就业机会为公民，帮助改变Kahama地区和Shinyanga地区的面貌，但这也是Shinyanga地区历史上的另一步；在这里，矿业部门在我们地区的经济发展中发挥了重要作用。”

Kahama精炼厂许可证的发放跟随特殊经济区（声明）通知书，2024的正式公告，该通知书宣布Shinyanga地区Kahama地区内的Buzwagi采矿区为特殊经济区。Kahama精炼厂将位于特殊经济区内，这将为该项目提供某些税收和其他经济利益。

此外，"卡哈马精炼厂"将从接入高度训练有素的劳动力和"布兹瓦吉金矿"的遗留基础设施中受益，包括现有的营地和办公楼、区域电力连接、飞机跑道、道路连接以及近距离的铁路。这个"即插即用"的工业中心为项目执行和资本成本带来重大好处，同时将过去生产的矿山负债转变为长期资产。Lifezone 在与"布兹瓦吉金矿"关闭相关的遗留负债方面将不承担任何责任。

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关于Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我们的使命是提供更清洁、更负责任的金属生产和回收技术。与传统冶炼技术相比，我们利用以Hydromet技术为基础的可扩展平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本的金属生产。

我们在坦桑尼亚的卡班加镍矿项目被认为是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一。通过结合我们的Hydromet技术，我们正在努力为全球电池金属市场开辟一个LME级镍、铜和钴的新来源，并使坦桑尼亚能够实现全面的国内价值创造，成为下一个一级镍的主要产地。该项目的最终可行性研究将于2024年第三季度完成。

通过位于美国的铂、钯和铑回收合资企业，我们正在努力证明我们的Hydromet技术能够以比传统冶炼和精炼方法更清洁、更高效的方式，从负责任采购而来的废旧汽车催化转换器中处理和回收铂族金属。

https://lifezonemetals.com

前瞻性陈述

本报告中的某些陈述并非历史事实，但可能被视为《1933年证券法》（修订版）、《1934年证券交易法》（修订版）以及《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”，涉及Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附属公司的业务和财务计划、战略和前景等。

前瞻性陈述一般会使用“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语或这些词语的否定词或其变体或类似的术语或表述，这些词语或表述预测或表明未来事件或趋势或不属于历史事项的表述；但不使用这些词语并不意味着表述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件的陈述、Lifezone Metals估计或预期的未来业绩、Lifezone Metals的未来机遇，包括Lifezone Metals湿法冶金技术（Hydromet技术）的有效性和卡班加项目矿产资源的开发和加工，以及其他不属于历史事实的陈述。

这些陈述基于Lifezone Metals管理层当前的预期，并非对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述仅用于说明目的，不作为也不得被任何投资者依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难或不可能被预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况超出了Lifezone Metals及其子公司的控制范围。这些陈述受制于有关Lifezone Metals业务的一系列风险和不确定性，实际结果可能会大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济、政治和商业状况，包括但不限于经济和运营中断、全球通货膨胀以及材料和服务成本上升；取样的可靠性；任何试点工作的成功；资本和运营成本与预估值的显著差异；获取所需的政府、环境或其他项目批准的延迟或失败；政府法规、立法和税率的变化；通货膨胀；汇率和外汇供应的变化；大宗商品价格的波动；项目开发的延迟以及其他因素；针对Lifezone Metals提起的任何法律诉讼的结果；我们获得更多资本的能力（包括利用债务市场）、未来的资本需求以及现金的来源和使用；与Lifezone Metals业务推广、Hydromet技术的有效性以及预期业务里程碑的时机相关的风险；知识产权的获取、维护和保护；Lifezone 实现预测目标的能力以及预测与我们的业务、运营和财务业绩相关的不确定性的能力，包括：对财务业绩和业务表现、财务预测和业务指标以及任何基本假设的预期；对产品和技术开发及管线的预期；竞争对Lifezone Metals业务的影响；Lifezone Metals执行其增长战略、有效管理增长和留住其关键员工的能力；Lifezone Metals实现并保持盈利的能力；提升未来的运营和财务业绩；遵守适用于Lifezone Metals业务的法律和法规；Lifezone Metals继续符合纽约证券交易所适用的上市标准的能力；Lifezone Metals保持其证券在美国国家证券交易所上市的能力；我们遵守适用法律和法规的能力；随时了解适用于我们业务的修订版或新法律和法规，包括隐私法规的能力；以及将在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中不时详述的其他风险。

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