Lifezone Metals unterzeichnet verbindliche Zeichnungsvereinbarung für unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 50 Mio. US-Dollar mit einem Konsortium bedeutender Bergbauinvestoren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Der Chief Executive Officer von Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), Chris Showalter, freut sich, die Unterzeichnung einer verbindlichen Zeichnungsvereinbarung für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 50 Mio. US-Dollar mit einem Konsortium bedeutender Bergbauinvestoren unter der Leitung von Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.) und Rick Rule bekannt zu geben.

Die Erlöse werden für die Fortsetzung der Aktivitäten auf dem Lifezone-Vorzeigeprojekt Kabanga Nickel im Nordwesten Tansanias verwendet. Man geht davon aus, dass Kabanga eine der größten und höchstgradigen unerschlossenen Nickelsulfidlagerstätten der Welt ist. Die endgültige Machbarkeitsstudie für Kabanga wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen.

Wichtigste Bedingungen:

50 Mio. USD an unbesicherten Wandelschuldverschreibungen. Die Schuldverschreibungen werden zu einem Zinssatz in Höhe der Secured Overnight Financing Rate („SOFR“) zuzüglich 4,0 % pro Jahr verzinst, vorbehaltlich einer SOFR-Untergrenze von 3,0 %. Der aktuelle SOFR liegt bei etwa 5,3 %.

Während der 48-monatigen Laufzeit können die Schuldverschreibungen von Lifezone vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen vorzeitig zu einem Preis von 105 % zuzüglich der ansonsten bis zum Fälligkeitstermin zu zahlenden Zinsen zurückgezahlt werden. Die Zinsen sind in den ersten beiden Jahren vierteljährlich in einer Mischung aus Bargeld und Aktien und in den letzten beiden Jahren ausschließlich in bar zu zahlen.

Die Schuldverschreibungen sind nach Wahl des Inhabers in Stammaktien von Lifezone wandelbar. Der Wandlungspreis wird am Abschlusstag auf der Grundlage des niedrigeren Wertes aus einem Aufschlag von 30 % auf den VWAP der letzten Periode und 8,00 USD pro Aktie festgelegt und unterliegt den üblichen Anpassungen. Eine Zwangswandlung kann erfolgen, wenn der Aktienkurs von Lifezone an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen um mehr als 50 % über dem Wandlungspreis liegt.

Die Erlöse werden für die Weiterentwicklung des Kabanga Nickel Project und für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungszwecke verwendet.

Der Abschluss und die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Herr Showalter erklärte: „Der Erlös aus der Emission dieser Wandelschuldverschreibungen ermöglicht es uns, die Dynamik der laufenden Arbeiten auf unserem Kabanga Nickel Project aufrechtzuerhalten und gibt uns die Möglichkeit, andere Möglichkeiten zu beschleunigen.“

Die Wandelschuldverschreibungen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Wenn Sie sich für die Lifezone Metals Nachrichten anmelden möchten, können Sie sich hier registrieren.

Über Lifezone Metals

Die Mission von Lifezone Metals (NYSE: LZM) ist es, eine sauberere und verantwortungsvollere Metallproduktion und -verwertung zu bieten. Durch den Einsatz einer skalierbaren Plattform, die auf unserer Hydromet-Technologie basiert, ermöglichen wir eine energie- und emissionsärmere sowie kostengünstigere Metallproduktion im Vergleich zur traditionellen Verhüttung.

Unser Kabanga Nickel Projekt in Tansania wird als eines der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt eingestuft. Durch den Einsatz unserer Hydromet-Technologie arbeiten wir daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt in LME-Qualität für die globalen Batteriemetallmärkte zu erschließen und es Tansania zu erlauben, eine vollständige Wertschöpfung im Land zu erreichen und zur nächsten herausragenden Quelle für Klasse-1-Nickel zu werden. Eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Projekt soll bis zum 3. Quartal 2024 vorliegen.

Über unser in den USA angesiedeltes Joint Venture für das Recycling von Platin, Palladium und Rhodium arbeiten wir an dem Nachweis, dass unsere Hydromet-Technologie die Platingruppenmetalle aus verantwortungsvoll beschafften gebrauchten Autoabgaskatalysatoren sauberer und effizienter verarbeiten und zurückgewinnen kann als herkömmliche Verhüttungs- und Raffinationsmethoden.

https://lifezonemetals.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in vorliegender Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und der "Safe Harbor"-Bestimmungen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden, unter anderem in Bezug auf die Pläne, Strategien und Aussichten, sowohl geschäftlich als auch finanziell, von Lifezone Metals Limited und seinen Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen wie „glauben“, „können“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „sollten“, „würden“, „planen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „Zukunft“, „Ausblick“ oder den Verneinungen dieser Begriffe oder Abwandlungen davon oder ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken begleitet, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen zu historischen Angelegenheiten sind; vorausgesetzt, dass das Fehlen dieser Begriffe nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten insbesondere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnisse von Lifezone Metals, zukünftige Möglichkeiten für Lifezone Metals, einschließlich der Wirksamkeit der hydrometallurgischen Technologie von Lifezone Metals (Hydromet-Technologie) und der Erschließung und Verarbeitung von Mineralressourcen im Projekt Kabanga, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lifezone Metals und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von Investoren nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und werden von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lifezone Metals und seinen Tochtergesellschaften. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Lifezone Metals, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche und betriebliche Störungen; globale Inflation und Kostensteigerungen für Materialien und Dienstleistungen; Zuverlässigkeit von Probenahmen; Erfolg von Pilotprojekten; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften, Gesetzen und Steuersätzen; Inflation; Änderungen von Wechselkursen und der Verfügbarkeit von Devisen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren; das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die gegen Lifezone Metals eingeleitet werden könnten; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, einschließlich der Nutzung des Fremdkapitalmarktes, zukünftiger Kapitalbedarf und Quellen und Verwendung von Barmitteln; die Risiken in Bezug auf die Einführung des Geschäfts von Lifezone Metals, die Wirksamkeit der Hydromet-Technologie und die zeitliche Planung von erwarteten Geschäftsmeilensteinen; der Erwerb, die Aufrechterhaltung und der Schutz von geistigem Eigentum; die Fähigkeit von Lifezone, Prognosen zu erreichen und Ungewissheiten in Bezug auf unser Geschäft, unseren Betrieb und unsere finanzielle Leistung vorauszusehen, einschließlich: Erwartungen in Bezug auf die finanzielle und geschäftliche Leistung, Finanzprognosen und Geschäftskennzahlen sowie alle zugrunde liegenden Annahmen; Erwartungen in Bezug auf die Produkt- und Technologieentwicklung und die Pipeline; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Lifezone Metals; die Fähigkeit von Lifezone Metals, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, das Wachstum profitabel zu gestalten und seine wichtigsten Mitarbeiter zu halten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Verbesserung zukünftiger Betriebs- und Finanzergebnisse; die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die auf das Geschäft von Lifezone Metals anwendbar sind; die Fähigkeit von Lifezone Metals, weiterhin die anwendbaren Notierungsstandards der NYSE einzuhalten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen US-Börse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, das Geschäft von Lifezone Metals aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, das Geschäft von Lifezone Metals aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen US-Börse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; mit geänderten oder neuen Gesetzen und Vorschriften, die auf unser Geschäft anwendbar sind, Schritt zu halten, einschließlich der Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) näher erläutert werden.

Die vorstehende Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Lifezone Metals derzeit nicht bekannt sind oder die Lifezone Metals derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lifezone Metals hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar. Lifezone Metals geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Lifezone Metals ändern werden. Auch wenn Lifezone Metals sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Zukunft zu aktualisieren, lehnt Lifezone Metals ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Grundlage für die Einschätzung von Lifezone Metals zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Nichts in dieser Mitteilung sollte als Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hier dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ergebnisse erreicht werden wird. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen, die auf den Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und die in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt sind. In allen Fällen, in denen historische Leistungen dargestellt werden, ist zu beachten, dass vergangene Leistungen kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnen wir jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neue Informationen, Daten oder Methoden, künftige Ereignisse oder andere Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.