Orano s’allie avec Supernova Invest pour lancer son fonds Orano Venture Fund qui investira dans les startups de l’économie circulaire et des technologies industrielles avancées

Orano et Supernova Invest annoncent aujourd’hui, dans le cadre de l’événement Hello Tomorrow dédié aux startups de la deeptech qui se tient ce jour à Paris, le lancement d’Orano Venture Fund, un fonds d’investissement dédié à la transition industrielle souveraine et durable. Doté de 50 millions d’euros par Orano, il soutiendra en priorité des startups françaises et européennes à fort potentiel dans les domaines de l’économie circulaire et des technologies industrielles avancées, afin de répondre aux enjeux de décarbonation.

Emanant d’une volonté d’Orano et de Supernova Invest de participer à la décarbonation de l’économie européenne, à l’heure où certaines situations géopolitiques ont mis en évidence l’importance de la souveraineté dans des chaines de valeur spécifiques, ce fonds a pour objectif de catalyser le développement des startups deeptech actives dans la transition industrielle et durable.

Groupe international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano s’associe à Supernova Invest, leader de l’investissement deeptech, afin d’amplifier sa démarche d’ouverture sur les sujets de la décarbonation, dans le but d’accompagner de manière pérenne le développement de la filière nucléaire, de sécuriser la production de matières stratégiques, et d’accélérer les solutions d’économie circulaire.

Orano souhaite créer davantage d’alliances avec des startups en mettant à leur disposition son savoir-faire industriel et ses infrastructures de pointe pour accélérer leur développement. Supernova Invest, pour sa part, apportera sa science de l’investissement dans les deeptech compte tenu de son exposition privilégiée dans le secteur en Europe (plus de 100 investissements réalisés en la matière, portefeuille actuel de 84 startups) et de sa dimension multi-technologique.

Un spectre français et européen

Doté de 50 millions d’euros, Orano a confié la gestion du fonds Orano Venture Fund à Supernova Invest et investira dans une vingtaine de pépites européennes de la deeptech au stade de l’amorçage (Seed) ou série A. Les secteurs retenus sont ceux de l’économie circulaire (recyclage et production des matières stratégiques, valorisation des co-produits industriels, traçabilité numérique des matières, notamment) et des technologies avancées transformatrices au service de la performance industrielle et de l’ingénierie de demain (pilotage avancé et optimisation de procédés, maintenance prédictive, robotique interventionnelle en environnement sensible, simulation et anticipation tenant compte de l’impact climatique). Les startups recherchées répondront ainsi aux enjeux de transition industrielle, dans une stratégie de développement durable.

Gérant plus de 750 millions d’euros d’actifs, l’équipe de Supernova Invest se répartit entre Paris et Grenoble et entretient un lien historique et solide avec le monde de la recherche. La triple compétence de leurs investisseurs (scientifique, financière, opérationnelle) et leur capacité éprouvée à accompagner le développement industriel et la croissance commerciale de la deeptech dans l’énergie, seront mobilisés pour permettre à Orano Venture Fund de rapidement émerger comme un partenaire solide en France mais aussi en Europe.

David Claverie, Directeur financier d’Orano a déclaré « Avec ce fonds, nous souhaitons créer davantage de synergies avec les écosystèmes de la deeptech en France et en Europe. Notre ambition ici est de soutenir des pépites à fort potentiel dans les domaines de l’économie circulaire et des technologies industrielles avancées afin de répondre aux enjeux de décarbonation. Nous sommes ravis de nous associer à Supernova Invest, un leader de l’investissement deeptech pour le lancement d'Orano Venture Fund, un fonds d'investissement dédié à la transition industrielle souveraine et durable. Il s’agit d’une première pour Orano même si nous avons déjà un long historique de collaborations avec des startups pour accélérer nos cycles d’innovation. »

« Nous sommes très heureux de joindre nos forces à Orano pour soutenir les deeptech de l’économie circulaire et des technologies industrielles avancées » déclare Pierre-Emmanuel Struyven, Président de Supernova Invest. « Nous pensons que le futur de l’industrie sera décarboné et technologique ou ne sera pas. La réussite du réarmement industriel français et européen en cours passe par des deeptech profondément transformatrices, qui ont d’une part le potentiel technologique de bouleverser des chaines de valeur et d’autre part peuvent compter sur un appui industriel de manière à déployer leurs solutions y compris à l’international, et la mobilisation d’Orano est à cet effet déterminante. Ce fonds confirme ainsi son statut de principal investisseur souverain dans les deeptech, et renforce sa capacité d’investissement au niveau européen ».

A propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

A propos de Supernova Invest

Supernova Invest est une plateforme européenne leader dans l’investissement deeptech, gérant plus de 750 millions d’euros. Supernova Invest accompagne plus de 80 deeptech à impact qui développent des produits et services faisant appel à des innovations de rupture dans les 4 grands secteurs du domaine : la santé, la transition énergétique et agricole, l’industrie 4.0 et les technologies du digital. Depuis 20 ans, Supernova Invest finance la croissance des grands champions technologiques et industriels sur l’ensemble du cycle de vie du capital innovation (amorçage, capital-risque, late stage), avec la volonté d’agréger l’ensemble de la chaîne de valeur deeptech autour des sociétés de son portefeuille (industriels, centres de recherche et co-investisseurs). La société bénéficie du soutien du Groupe Crédit Agricole, d’Amundi, premier asset manager d’Europe, et du CEA, premier organisme public de recherche en Europe.

www.supernovainvest.com