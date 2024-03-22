Lifezone Metals與知名礦業投資人財團就5000萬美元無擔保可轉換債券簽署具有約束力的認購協議

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)執行長Chris Showalter欣然宣布，公司已就發行價值5000萬美元的可轉換債券與由Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.)和Rick Rule領銜的知名礦業投資人財團簽署了一份具有約束力的認購協議。

所得資金將用於繼續在Lifezone位於坦尚尼亞西北部的卡班加鎳礦旗艦專案展開活動。卡班加被認為是世界上規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一。卡班加專案的最終可行性研究將按計畫於2024年第三季完成。

主要條款：

5000萬美元無擔保可轉換債券。該債券的年利率為有擔保隔夜融資利率(SOFR)加4.0%，SOFR下限為3.0%。目前的SOFR約為5.3%。

在48個月的期限內，Lifezone可以在滿足某些條件的情況下提前贖回債券，贖回價格為105%外加至到期日的應付利息。在前兩年，利息按季度以現金和股票相結合的方式支付，在後兩年則全部以現金支付。

債券持有人可選擇將債券轉換為Lifezone的普通股。轉換價格將在成交日根據每股相對於追蹤期成交量加權平均價(VWAP)溢價30%和每股8.00美元兩者中的較低者確定，並可根據慣例進行調整。如果Lifezone的股價在連續30個交易日內的任何15個交易日比轉換價格高出50%以上，則可能發生強制轉換。

所得資金將用於推進卡班加鎳礦專案以及一般企業和行政用途。

可轉換債券的交割和發行須符合特別成交條件。

Showalter先生表示：「發行這些可轉換債券所得的資金將使我們能夠持續推進卡班加鎳礦專案的各項工作，並提供靈活性以加快其他潛在專案的發展。」

本通知中提及的可轉換債券沒有也不會根據《1933年美國證券法》或向美國任何州的任何證券主管機關進行註冊，在未經註冊或沒有適用的註冊要求豁免的情況下，不得在美國境內發售或出售。

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關於Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我們的使命是提供更清潔、更負責任的金屬生產和回收技術。與傳統冶煉技術相比，我們利用以Hydromet技術為基礎的可擴充平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本的金屬生產。

我們在坦尚尼亞的卡班加鎳礦專案被認為是世界上規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一。透過結合我們的Hydromet技術，我們正在努力為全球電池金屬市場開闢一個LME級鎳、銅和鈷的新來源，並使坦尚尼亞能夠實現全面的國內價值創造，成為下一個一級鎳的主要產地。該專案的最終可行性研究將於2024年第三季完成。

透過位於美國的鉑、鈀和銠回收合資企業，我們正在努力證明我們的Hydromet技術能夠以比傳統冶煉和精煉方法更清潔、更高效的方式，從負責任採購而來的廢舊汽車觸媒轉化器中處理和回收鉑族金屬。

https://lifezonemetals.com/

前瞻性陳述

本報告中的某些陳述並非歷史事實，但可能被視為《1933年證券法》（修訂版）、《1934年證券交易法》（修訂版）以及《1995年私人證券訴訟改革法》中的「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，涵蓋Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附屬公司的業務和財務計畫、策略和前景等。

前瞻性陳述一般會使用「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語或這些詞語的否定詞或其變體或類似的術語或表述，這些詞語或表述預測或顯示未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的表述；但不使用這些詞語並不意味著表述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Lifezone Metals估計或預期的未來業績、Lifezone Metals的未來機會，包括Lifezone Metals濕法冶金技術（Hydromet技術）的有效性和卡班加專案礦產資源的開發和加工，以及其他不屬於歷史事實的陳述。

這些陳述依據Lifezone Metals管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述僅用於說明目的，不作為也不得被任何投資人依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能被預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況超出了Lifezone Metals及其子公司的控制範圍。這些陳述受制於有關Lifezone Metals業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業狀況，包括但不限於經濟和營運中斷、全球通貨膨脹以及材料和服務成本上升；取樣的可靠性；任何試點工作的成功；資本和營運成本與預估值的顯著差異；獲取所需的政府、環境或其他專案核准的延遲或失敗；政府法規、立法和稅率的變化；通貨膨脹；匯率和外匯供應的變化；大宗商品價格的波動；專案開發的延遲以及其他因素；針對Lifezone Metals提起的任何法律訴訟的結果；我們獲得更多資本的能力（包括利用債務市場）、未來的資本需求以及現金的來源和使用；與Lifezone Metals業務推廣、Hydromet技術的有效性以及預期業務里程碑的時機相關的風險；智慧財產權的獲取、維護和保護；Lifezone 達成預測目標的能力以及預測與我們的業務、營運和財務業績相關的不確定性的能力，包括：對財務業績和業務表現、財務預測和業務指標以及任何基本假設的預期；對產品和技術開發及研發產品線的預期；競爭對Lifezone Metals業務的影響；Lifezone Metals執行其成長策略、有效管理成長和留住其關鍵員工的能力；Lifezone Metals實現並保持盈利的能力；提升未來的營運和財務業績；遵守適用於Lifezone Metals業務的法律和法規；Lifezone Metals繼續符合紐約證券交易所適用的上市標準的能力；Lifezone Metals保持其證券在美國國家證券交易所上市的能力；我們遵守適用法律和法規的能力；隨時瞭解適用於我們業務的修訂版或新法律和法規，包括隱私法規的能力；以及將在向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中不時詳述的其他風險。

上述風險因素並非詳盡無遺。Lifezone Metals目前不知道或認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果出現不同。此外，前瞻性陳述提供了截至本資訊發布之日Lifezone Metals對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Lifezone Metals預期，後續事件和發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。然而，儘管Lifezone Metals可能會選擇在未來更新這些前瞻性陳述，但Lifezone Metals明確表示沒有義務這樣做。

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