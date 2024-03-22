Lifezone Metals 宣布獲得坦桑尼亞政府為卡班加鎳項目多金屬加工設施於卡哈瑪的許可證

左起第一排：尊敬的Msafiri Mbibo，礦產部副常務秘書，尊敬的Constantine Kanyasu，代表能源與礦產議會委員會主席，尊敬的Steven Kiruswa博士，礦產部副部長，尊敬的Anthony Mavunde礦產部長，Mwajabu Nyamkomera，代表多多馬地區專員，尊敬的Anamringi Macha，辛延加地區專員，尊敬的大使Batilda Buriani，坦加地區專員。左起第二排：工程師Yahya Samamba，礦業委員會執行秘書，Frank Kilua，Tembo Nickel首席財務官，工程師Joseph Kumburu，卡哈馬常駐礦區官員，Saimon Sanga，Tembo Nickel首席人力資源官，尊敬的Mboni Mhita，卡哈馬區區長，Chris Showalter，Lifezone首席執行官，Prof. Nehemia Osoro，Tembo Nickel董事會導演，Royal Lyanga，Tembo Nickel董事會導演，Rebecca Stephen，Kabanga現場總經理，Emmanuel Dos Ramos，Tembo Nickel首席運營官，Mariagoreth Charles，Tembo Nickel公司通訊經理，Dr. Abdulrahman Mwanga，礦業專員。 （圖：美國商業資訊）

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lifezone Metals Limited（紐約證券交易所代碼：LZM）的首席執行官Chris Showalter高興地宣布，公司已從坦桑尼亞政府獲得了一個多金屬加工設施許可證，用於從其位於卡哈馬的卡班加鎳項目（Kabanga Nickel Project）中提煉鎳、銅和鈷，該項目位於巴里克黃金公司之前的布茲瓦吉金礦旁。

卡班加鎳項目位於坦桑尼亞西北部，被認為是世界上最大和品位最高的未開發鎳硫化物礦床之一。卡哈馬多金屬加工設施（“卡哈馬煉廠”）位於卡班加以西南約340公里處。Lifezone的子公司Tembo Nickel Corporation Ltd.（“Tembo Nickel”）是卡班加和卡哈馬的運營實體，坦桑尼亞政府擁有16%的股份。

值得注意的是，透過應用Lifezone的濕法冶金技術，卡班加和卡哈瑪將能夠在國內生產成品金屬，這可能會降低資本和運營成本，以及與運輸精礦或其他中間產品相關的成本。全國內受益化將有助於本地內容優化，並最終通過公平分享經濟利益的原則促進國家發展。卡班加鎳項目的最終可行性研究預計將在2024年第三季度完成。

Lifezone Metals的濕法冶金技術是一種轉型的金屬回收方法，有潛力替代用於基礎和貴金屬精煉的冶煉。熱冶金冶煉是金屬產品生產中對汙染性氣體排放、溫室氣體和能源效率影響最大的因素之一，而濕法冶金技術的使用將有助於從卡班加解鎖鎳、銅和鈷，為電動車電池提供成本更低、排放更少（相對於冶煉）且可追蹤的金屬，支持全球能源轉型。

Showalter先生表示：「我們從坦桑尼亞政府在推進我們的卡班加鎳項目方面所獲得的持續承諾和支持是典範。隨著我們獲得卡班加特別礦業許可證，以及現在的卡哈馬精煉廠許可證，我們有了一條明確的路徑來提供直接至金屬的解決方案，並使得鎳、銅和鈷的生產在坦桑尼亞以及由坦桑尼亞人來完成。」

在儀式上發言的礦產部長，尊敬的Anthony Mavunde表示（從斯瓦希里語翻譯）：「建設多金屬精煉廠將是對國內被迫將精礦出口到國外精煉廠的金屬礦業公司的解決方案。我敦促所有經歷過這一挑戰的礦工們緊密與政府合作，以確保我們所有人在礦業部門成功實現全國內受益化，通過在國內加工並出口成品。[…] 今天的事件對我們國家而言是歷史性的，因為我們正向擁有一個將使用濕法冶金技術的大型多金屬精煉廠邁進。」

此外，Shinyanga地區專員，尊敬的Anamringi Macha表示（從斯瓦希里語翻譯）：「Tembo Nickel的多金屬精煉廠的投資將通過增加正式和非正式的就業機會為公民，幫助改變Kahama地區和Shinyanga地區的面貌，但這也是Shinyanga地區歷史上的另一步；在這裡，礦業部門在我們地區的經濟發展中發揮了重要作用。」

Kahama精煉廠許可證的發放跟隨特殊經濟區（聲明）通告，2024的正式公佈，該通告宣布Shinyanga地區Kahama地區內的Buzwagi採礦區為特殊經濟區。「Kahama精煉廠將位於特殊經濟區內，這將為該項目提供某些稅收和其他經濟利益。

「卡哈馬精煉廠」因接入高度訓練有素的勞動力和「布茲瓦吉金礦」遺留下來的基礎設施而受益，包括已有的營地和辦公樓、區域電力連接、飛機跑道、道路以及近距離的鐵路連接。這個「即插即用」的工業中心，為項目執行和資本成本帶來顯著好處，也將一個過去的產礦負債轉化為長期資產。Lifezone 在處理「布茲瓦吉金礦」關閉過程中的任何遺留負債上，將不承擔責任。

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關於Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我們的使命是提供更清潔、更負責任的金屬生產和回收技術。與傳統冶煉技術相比，我們利用以Hydromet技術為基礎的可擴充平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本的金屬生產。

我們在坦尚尼亞的卡班加鎳礦專案被認為是世界上規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一。透過結合我們的Hydromet技術，我們正在努力為全球電池金屬市場開闢一個LME級鎳、銅和鈷的新來源，並使坦尚尼亞能夠實現全面的國內價值創造，成為下一個一級鎳的主要產地。該專案的最終可行性研究將於2024年第三季完成。

透過位於美國的鉑、鈀和銠回收合資企業，我們正在努力證明我們的Hydromet技術能夠以比傳統冶煉和精煉方法更清潔、更高效的方式，從負責任採購而來的廢舊汽車觸媒轉化器中處理和回收鉑族金屬。

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前瞻性陳述

本報告中的某些陳述並非歷史事實，但可能被視為《1933年證券法》（修訂版）、《1934年證券交易法》（修訂版）以及《1995年私人證券訴訟改革法》中的「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，涵蓋Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附屬公司的業務和財務計畫、策略和前景等。

前瞻性陳述一般會使用「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語或這些詞語的否定詞或其變體或類似的術語或表述，這些詞語或表述預測或顯示未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的表述；但不使用這些詞語並不意味著表述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Lifezone Metals估計或預期的未來業績、Lifezone Metals的未來機會，包括Lifezone Metals濕法冶金技術（Hydromet技術）的有效性和卡班加專案礦產資源的開發和加工，以及其他不屬於歷史事實的陳述。

這些陳述依據Lifezone Metals管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述僅用於說明目的，不作為也不得被任何投資人依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能被預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況超出了Lifezone Metals及其子公司的控制範圍。這些陳述受制於有關Lifezone Metals業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業狀況，包括但不限於經濟和營運中斷、全球通貨膨脹以及材料和服務成本上升；取樣的可靠性；任何試點工作的成功；資本和營運成本與預估值的顯著差異；獲取所需的政府、環境或其他專案核准的延遲或失敗；政府法規、立法和稅率的變化；通貨膨脹；匯率和外匯供應的變化；大宗商品價格的波動；專案開發的延遲以及其他因素；針對Lifezone Metals提起的任何法律訴訟的結果；我們獲得更多資本的能力（包括利用債務市場）、未來的資本需求以及現金的來源和使用；與Lifezone Metals業務推廣、Hydromet技術的有效性以及預期業務里程碑的時機相關的風險；智慧財產權的獲取、維護和保護；Lifezone 達成預測目標的能力以及預測與我們的業務、營運和財務業績相關的不確定性的能力，包括：對財務業績和業務表現、財務預測和業務指標以及任何基本假設的預期；對產品和技術開發及研發產品線的預期；競爭對Lifezone Metals業務的影響；Lifezone Metals執行其成長策略、有效管理成長和留住其關鍵員工的能力；Lifezone Metals實現並保持盈利的能力；提升未來的營運和財務業績；遵守適用於Lifezone Metals業務的法律和法規；Lifezone Metals繼續符合紐約證券交易所適用的上市標準的能力；Lifezone Metals保持其證券在美國國家證券交易所上市的能力；我們遵守適用法律和法規的能力；隨時瞭解適用於我們業務的修訂版或新法律和法規，包括隱私法規的能力；以及將在向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中不時詳述的其他風險。

上述風險因素並非詳盡無遺。Lifezone Metals目前不知道或認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果出現不同。此外，前瞻性陳述提供了截至本資訊發布之日Lifezone Metals對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Lifezone Metals預期，後續事件和發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。然而，儘管Lifezone Metals可能會選擇在未來更新這些前瞻性陳述，但Lifezone Metals明確表示沒有義務這樣做。

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