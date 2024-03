AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Black Gold Re Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) a Black Gold Re Limited (BGRe) (Bermudas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

BGRe es una reaseguradora cautiva de Ecopetrol S.A. (Ecopetrol) [NYSE: EC], un grupo integrado de energía colombiano, propiedad del gobierno colombiano en un 88.49%.

Las calificaciones de BGRe reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada. Las calificaciones también reconocen la importancia que tiene la compañía en la estrategia de Ecopetrol.

La fortaleza de balance muy fuerte de BGRe reconoce la estrategia de gestión del capital de la compañía y su capacidad para acumularlo. La compañía tiene un apalancamiento neto de suscripción bajo, lo que genera dependencia en el reaseguro; sin embargo, los riesgos asociados con esta dependencia son mitigados parcialmente por una mezcla diversificada de reaseguradores bien calificados. AM Best espera que BGRe mantenga holgura en su capital a medida que continúa ajustando su apetito de riesgo a las necesidades de reaseguro de su compañía matriz, así como a las condiciones generales del mercado de reaseguro.

El desempeño operativo de BGRe se caracteriza por resultados técnicos rentables respaldados por principios de suscripción bien establecidos y un ingreso considerable por comisiones cedidas. Durante los últimos años, la compañía ha sido capaz de complementar su utilidad neta con sus inversiones; no obstante, la dependencia sobre este ingreso es baja. AM Best espera que la compañía continúe respaldando sus resultados con sus capacidades técnicas.

AM Best considera el perfil de negocio de la compañía como neutral. BGRe tiene acceso a una amplia gama de riesgos asegurados dada la relevancia de Ecopetrol en la industria petrolera en América. Sin embargo, los riesgos de suscripción de la compañía se concentran en Colombia. La administración integral de riesgos de BGRe se encuentra bien integrada dentro de Ecopetrol y es importante para el grupo como una herramienta rentable de gestión de riesgos.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que BGRe continuará ajustando su apetito al riesgo y sus niveles de tolerancia para respaldar las necesidades de Ecopetrol en términos de volumen de capital y capacidades de suscripción.

Se podrían tomar acciones positivas de calificación si hay una tendencia favorable y sostenida en el desempeño operativo a medida que la estrategia de la compañía continúa adaptándose al mercado reasegurador. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el flujo comercial se ve limitado por cualquier cambio en su compañía tenedora o si la situación financiera de la compañía matriz se ve comprometida por cualquier evento económico o sociopolítico. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la fortaleza de balance de la compañía se ve estresada aún más por la materialización de cualquier exposición al riesgo.

AM Best sigue siendo la agencia de calificaciones líder de entidades de transferencia alternativa de riesgos, con más de 200 compañías calificadas en todo el mundo. Para conocer las calificaciones crediticias actuales e información independiente del mercado de seguros de transferencia de riesgo cautivo y alternativo, visite www.ambest.com/captive.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.