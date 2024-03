A Perficient foi nomeada como um dos melhores locais de trabalho em 2024 pelo USA Today

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), a principal consultoria digital global que está transformando as maiores empresas e as maiores marcas do mundo, anunciou hoje que foi nomeada 2024 Top Workplace by USA Today. A Perficient ocupa a 26ª posição na lista dos 100 maiores empregadores dos Estados Unidos, o que é uma prova de sua cultura global que coloca as pessoas em primeiro lugar.

Os prêmios USA Today Top Workplace 2024 baseiam-se no feedback coletado em uma pesquisa voluntária de envolvimento dos funcionários administrada pela Energage, uma empresa de tecnologia de pesquisa e funcionários. O prêmio reconhece a cultura de qualidade do local de trabalho e homenageia as principais organizações que estão colocando os funcionários em primeiro lugar.

“Nosso reconhecimento como um dos Melhores Locais de Trabalho destaca a cultura única e colaborativa que estamos construindo na Perficient”, disse Tom Hogan, CEO da Perficient. “Temos os colegas mais talentosos e brilhantes que trazem um nível incomparável de determinação, paixão e talento para tudo o que fazemos. Seja emocionando nossos clientes com a mais recente tecnologia digital, colaborando globalmente para oferecer soluções inovadoras ou retribuindo às nossas comunidades, o sucesso da Perficient não é possível sem o nosso pessoal. À medida que continuamos a crescer globalmente, estamos fazendo investimentos significativos para proporcionar uma experiência excepcional aos nossos colegas”.

A iniciativa “Growth for Everyone” da Perficient fornece aos seus funcionários um sistema de programas de treinamento e recursos de desenvolvimento de carreira para ajudar todos os colegas a avançarem em suas habilidades. A cultura da Perficient promove oportunidades de inovação e conexão por meio de seus grupos liderados por colegas, como o Generative AI Innovation Group (IG) e quatro Employee Resource Groups (ERGs) – Women in Technology, Perficient Giving, Cultural Connections e LiveWell. Além disso, a Perficient prioriza o envolvimento com a comunidade e as doações de caridade, com ênfase no avanço da educação STEM e na melhoria da saúde e do bem-estar em suas comunidades globais.

O prêmio USA Today Top Workplace de 2024 marca o segundo ano consecutivo em que a Perficient recebe uma distinção nacional de local de trabalho. A empresa também recebeu vários prêmios de cultura local em 2023, incluindo designações de Top Workplace em Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Minneapolis, Orange County, St.

A Perficient e seus colaboradores são apaixonados por fazer a diferença para clientes, parceiros, colegas e comunidades. Para obter mais informações sobre a cultura premiada da Perficient, leia o blogo Life at Perficient e siga-nos no Twitter e LinkedIn .

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com capacidades incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, trazemos ideias grandiosas e inovadoras, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas do mundo e as maiores marcas a terem sucesso. Negociada na Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com .

Declaração de Safe Harbor (porto seguro)

Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam declarações puramente históricas discutem expectativas futuras ou declaram informações prospectivas relacionadas a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2024. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram substancialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas se baseiam na atual intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções da gerência com relação à nossa empresa e nossa indústria. Você deve estar ciente de que essas declarações só refletem as nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não se limitam) aqueles divulgados sob o título "Fatores de risco" no nosso relatório anual registrado recentemente no Formulário 10-K e outros registros de títulos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.