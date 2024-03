Impulso.Space USA Corp. et Maritime Launch Services signent un accord pour la fourniture de services de lancement intégrés pour le Spaceport Nova Scotia depuis la Floride

CAPE CANAVERAL, Floride--(BUSINESS WIRE)--Maritime Launch Services Inc. (Cboe CA : MAXQ, OTCQB : MAXQF) et Impulso.Space USA Corporation ont élargi leur partenariat et signé un accord pour que Maritime Launch fournisse une capacité de charge utile de véhicule sur plusieurs missions de covoiturage et de lancements dédiés pour jusqu'à cinq années de lancements depuis le Spaceport Nova Scotia, avec des services d'intégration de charge utile fournis depuis les installations logistiques et opérations au sol flambant neuves d'Impulso.Space situées en Floride.

Maritime Launch développe le premier site de lancement commercial du Canada, le Spaceport Nova Scotia, situé près des communautés de Canso, Hazel Hill et Little Dover en Nouvelle-Écosse, avec un premier lancement orbital prévu pour 2025.

« Cet accord important avec Impulso.Space, une société américaine de services spatiaux de premier plan, démontre la compétitivité du Spaceport Nova Scotia en tant qu'installation de lancement desservant le marché spatial mondial d'aujourd'hui », déclare Stephen Matier, président et PDG de Maritime Launch Services. « Cet accord s'inscrit dans le prolongement de notre précédente lettre d'intention visant à déployer des satellites pour des lanceurs de petite et moyenne taille en utilisant nos installations. Ensemble, Maritime Launch et Impulso peuvent offrir le rythme de lancement à haut débit requis sur le marché actuel et ajouter de la capacité à l'industrie des lancements, ainsi que suppléer aux autres sites surchargés en Amérique du Nord depuis notre installation entièrement agréée »

Impulso.Space a été créée en 2019 et est basée près des installations du Kennedy Space Center en Floride. La société fournit des services clés en main, y compris l'expédition de vaisseaux spatiaux de satellites, l'assurance, le dédouanement, la gestion des missions de lancement, les activités préalables au lancement, le stockage et le courtage de capacité de lancement. Elle a joué un rôle d'intégrateur pour de nombreuses missions de vaisseaux spatiaux satellites pour des opérateurs de véhicules de lancement internationaux et nationaux aux États-Unis.

« L'emplacement du Spaceport Nova Scotia sur la côte est du Canada offre une capacité de lancement très attrayante qui permet d'élargir l'offre aux opérateurs de lancement en réponse à la croissance rapide de l'industrie spatiale au cours de cette décennie. Les inclinaisons de lancement LEO convoitées de ce port spatial, allant de 45 degrés à 98 degrés à partir d'un seul site, sont exceptionnelles en Amérique du Nord », a déclaré Pietro Guerrieri, PDG d'Impulso.Space. « Nous sommes impatients de développer nos relations avec Maritime Launch pour offrir un accès plus facile et plus réactif à l'espace, également à partir de cette installation de lancement commerciale. »

À propos d’Impulso.Space

Impulso.Space est un fournisseur de premier plan de services de lancement intégrés de bout en bout, offrant des solutions clés en main pour des services de lancement globaux et parfaitement intégrés. Grâce à ses installations de pointe et à son engagement en faveur de l'excellence, Impulso.Space s'attache à stimuler l'innovation et à repousser les limites des services spatiaux mondiaux.

À propos de Maritime Launch Services

Maritime Launch est une entreprise aérospatiale commerciale de propriété canadienne basée en Nouvelle-Écosse. Maritime Launch développe Spaceport Nova Scotia, un site de lancement qui fournira des services de livraison par satellite aux clients à l'appui de l'industrie croissante du transport spatial commercial sur un large éventail d'inclinations disponible partout en Amérique du Nord, à partir d'un seul site. Le développement de cette installation servira les clients du marché des constellations qui fournissent des services mondiaux à large bande, des services d'imagerie à proximité de la terre et d'autres activités scientifiques. Ce sera le premier complexe de lancement orbital commercial au Canada.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations contenues dans le présent document et qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant : le calendrier et le nombre de lancements depuis le Spaceport Nova Scotia et la fourniture de charges utiles, qui peuvent être impactés par le financement, les approbations réglementaires et les conditions du marché.

Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses et événements futurs prévus, à savoir : la capacité de la société à continuer en tant qu'entreprise viable ; la capacité de la société à continuer à développer des applications génératrices de revenus ; l'approbation continue des activités de la société par les autorités gouvernementales et/ou réglementaires compétentes ; la croissance continue de la société ; la capacité de la société à financer ses opérations jusqu'à ce que la rentabilité puisse être atteinte et maintenue. Ces déclarations impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels et différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations, y compris, sans s'y limiter : l'incapacité potentielle de la société à continuer en tant qu'entreprise viable ; les risques associés à d'éventuelles actions gouvernementales et/ou réglementaires à l'égard des activités de la société ; l'incapacité de la société à fournir les services énumérés ; et la disponibilité des véhicules de lancement.

Les lecteurs sont prévenus que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Ils sont également priés de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs, car il ne peut être garanti que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ils reposent se réaliseront. Ces informations, bien que jugées raisonnables par la direction au moment de leur préparation, peuvent se révéler incorrectes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés par cette mise en garde et reflètent les attentes de la société à la date des présentes et sont sujets à modification par la suite. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'estimations ou d'opinions, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et de telles informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

