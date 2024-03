FPT et De Heus s'associent pour améliorer les mesures de sécurité dans l'agro-industrie moderne

De Heus Vietnam COO Rick van der Linden (L) and FPT Software Europe CEO Tran Van Dung (R) at the signing ceremony attended by senior leaders of the Netherlands government during the economic mission to Vietnam (Photo: Business Wire)

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--La société informatique mondiale FPT et De Heus ont récemment conclu un partenariat stratégique pour promouvoir les mesures de sécurité du géant de l'agriculture.

Les deux entreprises uniront leurs forces pour soutenir le centre d'opérations de sécurité de De Heus, en se consacrant à la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). En mettant à profit les prouesses technologiques de FPT et la qualité de sa main-d'œuvre, cette initiative améliorera les ressources de De Heus concernant la surveillance des systèmes, la détection des failles de sécurité et les mesures de défense, afin d'atténuer efficacement les cyber-risques et de protéger son système d'information et ses données de sécurité à l'échelle mondiale.

Ce partenariat marque une étape importante dans la stratégie de transformation numérique de De Heus, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de cyberattaques dans les secteurs de l'industrie manufacturière et de l'agriculture. Les deux parties s'attendent à ce que cela pose des bases solides pour de futures collaborations dans d'autres domaines tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le big data, et plus encore, afin de stimuler la croissance de De Heus et de l'industrie agricole.

Tran Van Dung, président-directeur général de FPT Software Europe, a déclaré : « Si toutes les entreprises souhaitent étendre rapidement leurs initiatives de transformation numérique, le faire en toute sécurité est tout aussi impératif face aux cybermenaces. En tirant parti de notre vaste expertise et de notre succès avéré dans le déploiement de projets SIEM pour des multinationales à l’échelle mondiale, nous sommes prêts à optimiser les mesures de sécurité de De Heus. »

Rick van der Linden, Chief Operating Officer de De Heus Viet Nam, a déclaré : « À travers ce partenariat, FPT et De Heus s’engagent à profiter de notre expertise et de nos ressources collectives pour développer des cadres de sécurité solides qui résisteront à l’épreuve du temps. Ensemble, nous explorerons des solutions novatrices et des pratiques exemplaires pour améliorer les mesures de cybersécurité et nous protéger contre les menaces émergentes. »

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Mark Harbers, ministre néerlandais des infrastructures et de la gestion de l'eau ; de Christianne van der Wal, ministre de l'Agriculture, de la nature et de la qualité des aliments ; d'Ingrid Thijssen, présidente de la Confédération de l'industrie et des employeurs néerlandais ; et de plus de 140 grandes entreprises néerlandaises actives dans les domaines essentiels de la haute technologie, de l'agriculture et de la production alimentaire durables, des énergies renouvelables, de la logistique, de l'adaptation au changement climatique et de l'eau.

Établi en 2008 en France, FPT a étendu sa présence à 16 bureaux dans 9 pays, desservant plus de 70 entreprises de premier plan à travers l’Europe. Au cours de la dernière décennie, la société technologique a également intensifié activement sa présence locale et ses capacités de livraison par le biais de partenariats et d’acquisitions, notamment avec l’acquisition de RWE IT Slovakia, une filiale du géant européen de l’énergie RWE en 2014, et le cabinet de conseil informatique français AOSIS en 2023.

À propos de FPT Corporation

FPT Corporation (FPT est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège se trouve au Vietnam. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'enseignement. Sur plus de trois décennies de développement, FPT a constamment fourni des produits pratiques et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations commerciales et non commerciales dans le monde entier, positionnant ainsi le Vietnam sur la carte technologique mondiale. En suivant les dernières tendances du marché et les technologies émergentes, FPT a développé l'écosystème Made-by-FPT en matière de services, de produits, de solutions et de plateformes, ce qui permet une croissance durable pour les organisations et les entreprises et offre différentes expériences à la clientèle. En 2023, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards de dollars et employait plus de 73 000 personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant : https://fpt.com.vn/en.

À propos de De Heus

De Heus Vietnam, membre du groupe Royal De Heus, est fier d'être le plus grand fournisseur d'aliments pour animaux du Vietnam depuis 2008. De Heus propose aux agriculteurs des solutions nutritionnelles complètes afin d'améliorer la productivité du bétail et la qualité des produits. Avec une équipe d'experts expérimentés et un système d'usine moderne, De Heus s'engage à fournir des aliments pour animaux très qualitatifs pour tous les types d'animaux, qu'il s'agisse de bétail, de volaille, d'aquaculture ou d'animaux de compagnie. Les marques réputées de De Heus, telles que De Heus, Windmill, Koudijs, Con Cò et Anco, sont bien connues des agriculteurs vietnamiens. De Heus accompagne toujours les agriculteurs vietnamiens, l’entreprise souhaitant développer une agriculture durable et prospère.

