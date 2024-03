Bureau Veritas accélère les fusions-acquisitions et renforce sa position dans les essais des produits électriques et électroniques grand public en Asie du Sud et du Nord-Est

NEUILLY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), a signé des accords définitifs pour l'acquisition de trois acteurs afin de diversifier sa position dans les services d’essais et de certification pour le segment des produits électriques et électroniques grand public en Asie du Sud et du Nord-Est, pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 20 millions d'euros en 2023.

« ONETECH CORP. » et « KOSTEC Co., Ltd » fournissent des services à un large portefeuille de clients nationaux en Corée, y compris d’importants fabricants, exportateurs et marques de produits électriques et électroniques, d'appareils ménagers et de nouveaux produits liés à la mobilité. Ces entreprises emploient environ 200 personnes dans leurs différents laboratoires.

Hi Physix Laboratory India Pvt. est un laboratoire de services d'essais et de certification de produits électriques et électroniques en Inde, qui couvre une large gamme de produits, notamment des produits électriques et électroniques, des appareils ménagers et des équipements solaires. L’entreprise dispose d'un portefeuille diversifié de services d'essais, d'étalonnage, de photométrie et de certification, d'un personnel technique hautement compétent de 115 collaborateurs et d'une installation à Pune, dans l'État du Maharashtra.

Ces acquisitions renforcent la présence de Bureau Veritas dans le domaine des biens de consommation en Asie du Sud et du Nord-Est, en entrant sur un marché domestique d’ampleur et en pleine croissance, avec des exigences réglementaires croissantes en matière de qualité, de fiabilité, de sécurité et d'efficacité énergétique. Elles renforcent significativement la présence de la division Biens de Consommation de Bureau Veritas en Corée, en diversifiant sa plateforme actuelle sur un marché technologique en croissance, et complètent l'offre de cette même branche de Bureau Veritas en Inde.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a commenté :

« Nous sommes ravis d'accueillir ONETECH Corp. et KOSTEC Co. Ltd en Corée et Hi Physix Laboratory India Pvt. Ltd en Inde. Avec la reconfiguration des chaînes logistiques, les changements dans l'approvisionnement mondial et les clients qui investissent dans des marchés de R&D à croissance rapide, il est essentiel pour nous d'accompagner ces transformations. La Corée étant l'un des exportateurs de produits technologiques à la croissance la plus rapide dans divers segments, et l'Inde étant l'un des marchés technologiques à la croissance la plus rapide, ces pays constituent une plateforme importante pour notre croissance en Asie. Les acquisitions jouent un rôle clé dans notre stratégie de portefeuille, alors que nous accélérons dans la mise en œuvre de notre ambition d'étendre notre leadership et de construire de nouvelles places fortes sur des marchés stratégiques.»

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients pour leur excellence et Durabilité, l’entreprise innove pour les aider à s’adapter au changement.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à adresser les défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la Durabilité.

