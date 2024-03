Impulso.Space USA Corp. und Maritime Launch Services unterzeichnen eine Vereinbarung über die Bereitstellung integrierter Startdienste für den Spaceport Nova Scotia von Florida aus

CAPE CANAVERAL, Florida--(BUSINESS WIRE)--Maritime Launch Services Inc. (Cboe CA:MAXQ, OTCQB: MAXQF) und Impulso.Space USA Corporation haben ihre Partnerschaft ausgeweitet und eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der Maritime Launch für bis zu fünf Jahre Starts vom Spaceport Nova Scotia Nutzlastkapazitäten für mehrere Rideshare- und Dedicated Launch Operator-Missionen bereitstellen wird, wobei die Nutzlastintegration von der brandneuen Logistik- und Bodenbetriebsanlage von Impulso.Space in Florida aus erfolgt.

Maritime Launch entwickelt Kanadas ersten kommerziellen Startplatz, Spaceport Nova Scotia, in der Nähe der Gemeinden Canso, Hazel Hill und Little Dover in Nova Scotia. Der erste Orbitalstart ist für 2025 geplant.

„Diese wichtige Vereinbarung mit Impulso.Space, einem branchenführenden US-Raumfahrtunternehmen, beweist die Wettbewerbsfähigkeit von Spaceport Nova Scotia als Startanlage für den globalen Raumfahrtmarkt von heute“, sagt Stephen Matier, President und CEO von Maritime Launch Services. „Diese Vereinbarung erweitert unsere frühere Absichtserklärung, Satelliten für kleine und mittelgroße Trägerraketen über unsere Anlage zu entsenden. Gemeinsam können Maritime Launch und Impulso das hohe Durchsatztempo bieten, das auf dem heutigen Markt erforderlich ist, und die Kapazität der Trägerindustrie erhöhen sowie die anderen überlasteten Standorte in Nordamerika durch unsere voll lizenzierte Anlage ergänzen.“

Impulso.Space wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in der Nähe des Kennedy Space Center in Florida. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Dienstleistungen wie den Transport von Satelliten, Versicherung, Zollabfertigung, Management von Startmissionen, Aktivitäten vor dem Start, Lagerung und Vermittlung von Startkapazitäten. Es war an zahlreichen Satellitenmissionen sowohl für internationale als auch für US-amerikanische Trägerraketenbetreiber beteiligt.

„Die Lage des Spaceport Nova Scotia an der Ostküste Kanadas bietet hochattraktive Startkapazitäten, um das Angebot für Startbetreiber als Reaktion auf das schnelle Wachstum der Raumfahrtindustrie in diesem Jahrzehnt zu erweitern. Die begehrten LEO-Startneigungen dieses Weltraumbahnhofs von 45 Grad bis 98 Grad von einem einzigen Standort aus sind einzigartig in Nordamerika“, sagte Pietro Guerrieri, CEO von Impulso.Space. „Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu Maritime Launch auszubauen, um auch von diesem kommerziellen Startplatz aus einen einfacheren und schnelleren Zugang zum Weltraum zu bieten.“

Über Impulso.Space

Impulso.Space ist ein führender Anbieter von integrierten End-to-End Launch Services und bietet schlüsselfertige Lösungen für globale und nahtlos integrierte Launch Services. Mit hochmodernen Einrichtungen und einer Verpflichtung zu Spitzenleistungen widmet sich Impulso.Space der Förderung von Innovation und der Erweiterung der Grenzen globaler Raumfahrtdienste.

Über Maritime Launch Services

Maritime Launch ist ein in kanadischem Besitz befindliches kommerzielles Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Nova Scotia. Maritime Launch entwickelt Spaceport Nova Scotia, einen Startplatz, der Kunden zur Unterstützung der wachsenden kommerziellen Raumfahrtindustrie Satellitenlieferungen über die größtmögliche Bandbreite an Startneigungen in Nordamerika von einem einzigen Standort aus anbieten wird. Die Entwicklung dieser Anlage wird den Kunden des Konstellationsmarktes dienen, die globale Breitbanddienste, erdnahe Bildgebung und andere wissenschaftliche Aktivitäten anbieten. Dies wird der erste kommerzielle Orbitalstartkomplex in Kanada sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und die Anzahl der Starts vom Spaceport Nova Scotia und die Lieferung von Nutzlasten, die von der Finanzierung, den behördlichen Genehmigungen und den Marktbedingungen beeinflusst werden können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin umsatzbringende Anwendungen zu entwickeln; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Betrieb zu finanzieren, bis die Rentabilität erreicht und aufrechterhalten werden kann. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Unfähigkeit des Unternehmens, die genannten Dienstleistungen zu erbringen; und die Verfügbarkeit von Trägerraketen.

Wir weisen die Leser darauf hin, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden außerdem davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten. Diese Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.