Credo Technology Group将在OFC 2024上展示其最新光学解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Credo Technology Group Holding Ltd（Nasdaq股票代码：CRDO），是一家提供安全、高速连接解决方案的创新者，能够为数据基础设施市场提供高能效的解决方案以满足数据基础设施市场数据速率和相应频宽增加的需求。Credo将于3月26日至28日在圣地亚哥会议中心举行的OFC会展上，于3601号展位上展示其最新的光连接解决方案。

Credo将会在其私人演示区举办需预约的交流会。期间，Credo将进行一个AI集群的动态展演，以展示服务器群组如何经三层后端交换网络而连接。后端网络将重点介绍各种各样的光连接产品，其中包括由Credo的客户们提供的13种不同的光模块及AOC产品。

此展演涵盖top-of-rack（ToR）以及end-of-row（EoR）网络构架，涉及用于200G 及400G网卡（NIC）连接的400G/800G AEC及光互联多种可选解决方案 。此展演也包括交换机与交换机之间的连接，将有来自三家不同模块厂商的800G LRO(线性接收光连接Linear Receive Optics)的公开动态展示首秀。

Credo诚挚的欢迎所有OFC会议与会者于3月26日至28日在圣地亚哥会议中心至3601号展位参观其公开展示。

关于Credo

我们的使命是不断突破数据基础设施市场中每个有线连接的频宽壁垒，提供高速连接解决方案。Credo是提供安全、高速连接解决方案的创新者。随着整个数据基础设施市场对数据速率和相应频宽需求呈指数级增长，Credo的解决方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的创新在缓解系统频宽瓶颈的同时，降低了系统的功耗、提升了系统的安全性和可靠性。Credo的解决方案优化了以太网应用中的光电连接，服务于包括新兴的100G（或Gbps）、200G、400G、800G及新兴的1.6T（或Tbps）端口市场。Credo的产品均基于Credo在串行化/解列表（SerDes）和数位信号处理器（DSP）上的专利技术。Credo的产品主要包括应用于光通讯以及Line card市场的芯片、有源电缆（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解决方案主要为SerDes IP授权。