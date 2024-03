Veolia remporte la gestion du plus grand service public de l'eau en Europe et signe un nouveau contrat avec le SEDIF pour 12 ans

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au terme de sa procédure d’appel d’offres, et par un vote intervenu le 25 janvier, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France a retenu Veolia (Paris:VIE) pour la gestion de son service public d’eau potable de 2025 à 2036, considérant son offre comme la meilleure et la plus adaptée aux enjeux qu’il avait définis dans son cahier des charges. Ce contrat, d’une valeur cumulée de 4 milliards € sur 12 ans, couvre la distribution de l’eau pour 4 millions d’habitants de 132 communes d’Ile-de-France.

Pour répondre à un cahier des charges exigeant et être à la hauteur des ambitions du SEDIF, Veolia a mobilisé le meilleur de ses ressources. Les ambitions du Syndicat couvraient 4 grands domaines :

la santé, avec une qualité d’eau optimale ;

l’environnement, pour un service d’eau exemplaire du point de vue écologique ;

un prix de l’eau, qui préserve le pouvoir d’achat des usagers ;

une gouvernance, avec des modalités de gestion encore plus partagées entre maître d’ouvrage et délégataire.

“Dans les ambitions que le SEDIF a définies, nous retrouvons pleinement notre raison d’être : contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les Objectifs de développement durable définis par l’ONU, commente Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia. Nous avons proposé une offre de qualité exceptionnelle, au service des Franciliens, qui présente de nombreuses innovations et des premières mondiales. Il s'agit également de l’offre la plus compétitive en matière de qualité-prix pour le consommateur. Aux côtés du SEDIF, avec qui nous partageons une vision et des valeurs pour l’eau de demain, nous allons révolutionner le monde de l’eau. Ce contrat témoigne de la capacité d’innovation de Veolia et de l’expertise que nous sommes prêts à déployer au service de l’ensemble de nos clients.”

Cette signature montre que le SEDIF a pleinement reconnu les efforts de Veolia pour répondre à ses exigences de la manière la plus efficace possible, avec près de 150 innovations majeures dont une dizaine de premières mondiales. Le Groupe s’est appuyé sur son expérience internationale pour proposer la meilleure solution adaptée aux besoins du SEDIF :

une qualité de l'eau inégalée, protégeant la population et anticipant les normes de qualité pour les micropolluants, les perturbateurs endocriniens et les résidus de médicaments, le chlore et le calcaire des prochaines décennies, grâce à un mélange de technologies d'osmose inverse à basse pression et de nanofiltration.

les perturbateurs endocriniens et les résidus de médicaments, le chlore et le calcaire des prochaines décennies, grâce à un mélange de technologies d'osmose inverse à basse pression et de nanofiltration. un service d’eau du futur personnalisé, attentionné et solidaire, en utilisant les technologies digitales et d’intelligence artificielle de pointe, en lien avec le territoire, pour offrir un service adapté aux différents types de clients : copropriété, maison individuelle ou commerces.

copropriété, maison individuelle ou commerces. un service d’eau adaptatif qui tient compte du changement climatique et de la nécessaire préservation de la ressource en eau, avec un objectif de rendement de réseau supérieur à 93 %, soit moins de 7% de pertes dans les réseaux. Une ambition sans précédent pour un réseau enterré de 8000 km, la distance de Paris à Pékin.

Le Club des grands services d’eau du monde sera par ailleurs étendu à 25 villes, pour contribuer à la stratégie d’innovation du SEDIF.

Pour construire cette offre, Veolia s’est également appuyé sur des partenaires d’excellence, qui ont eux aussi fourni le meilleur de leurs ressources, notamment en matière d'ingénierie, de construction et de conception architecturale : OTV pour la conception des futures filières membranaires, les cabinets d’ingénierie Merlin et Egis, les entreprises de construction et de génie civil Eiffage et Chantiers Modernes, les cabinets d'architecture MVRDV et Lelli.

