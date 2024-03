 Hanshow et ses partenaires industriels ont dévoilé des solutions innovantes GenAI et numériques écologiques au CHINASHOP 2024

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Du 13 au 15 mars, la 24ème China Retail Expo s’est tenue au Centre national de congrès et d’expositions de Shanghai. Sous le thème de la « Numérisation écologique et de la GenAI pour un commerce de détail durable », Hanshow a lancé sa stratégie produit pionnière de GenAI, marquant un pas en avant significatif dans l’ère de l’IA dans le commerce de détail. Cette exposition présentait les étiquettes électroniques (EEG) améliorées de la série Hanshow Polaris Pro et une nouvelle solution de magasin numérique écologique, réaffirmant l’engagement de Hanshow à fournir aux détaillants des technologies de pointe pour une efficacité accrue, des expériences d’achat améliorées et des pratiques durables.

La percée de la technologie Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3), représentée par ChatGPT, a repoussé les limites de toutes les industries. Hanshow est le partenaire stratégique mondial de Microsoft dans le secteur du retail depuis 2023 et l’un des premiers à intégrer la technologie GenAI dans des scénarios de vente au détail utilisant Azure OpenAI (AOAI).

Lors de cet événement, Eason Tong, doyen du Hanshow Retail Research Institute, a annoncé la première solution GenAI de Hanshow pour les opérations de vente au détail, basée sur une coopération stratégique avec Microsoft. Pour les détaillants, Hanshow utilise les capacités de grands modèles d’OpenAI intégrées à des données numériques massives sur la vente au détail pour créer la première solution d’application intelligente de génération automatisée de contenu (copie + image) du secteur : le Hanshow Store Marketing Assistant.

La solution GenAI publiée par Hanshow s’appuie sur une sortie de texte open source GPT-4 et une sortie d’image Dall-E3 et peut générer des affiches POP de base, des affiches marketing et des copies de produits par l’intermédiaire d’un dialogue. L’intégration interne de l’écosystème de produits Hanshow permet aux documents générés d’être téléchargés et affichés sur l’écran Hanshow Lumina et sur les prochaines affiches papier électroniques colorées de grande taille en un seul clic.

Avec le Hanshow Store Marketing Assistant, les magasins peuvent facilement générer une variété de supports marketing créatifs conçus pour présenter de manière vivante les arguments de vente des produits tout en contrôlant les coûts de marketing et en améliorant les ventes. Qu’il s’agisse d’un exploitant de boutique ou d’un propriétaire de marque, les détaillants peuvent utiliser cette solution pour réduire le travail créatif de plusieurs heures à quelques minutes seulement.

« Hanshow s’engage à offrir aux détaillants une solution de réseau de médias de vente au détail qui diversifie les sources de revenus. En tirant parti de l’IA générative pour le contenu, la personnalisation et l’évaluation de l’impact, nous soutenons les futurs réseaux médiatiques des magasins de manière complète », déclare Eason Tong.

Microsoft et son écosystème ont aidé Hanshow à construire une solution numérique pour magasin basée sur les capacités d’Azure OpenAI, et les deux parties approfondissent leur coopération et accélèrent l’arrivée de l’IA générative dans les scénarios de vente au détail physique à l'échelle mondiale.

Microsoft et Hanshow ont organisé conjointement une table ronde de haut niveau pour explorer les applications et les tendances révolutionnaires de l’IA générative omnicanale, ainsi que le développement vert et la transformation numérique de l’industrie du retail.

« Les capacités remarquables de GenAI sont en train de révolutionner diverses industries. Nous sommes ravis de voir Hanshow, partenaire stratégique mondial de Microsoft, tirer parti de la technologie Azure OpenAI pour lancer l’IA générative dans le commerce de détail physique. En tant que pionnier de la numérisation du retail, Hanshow combine ses connaissances du secteur avec la GenAI pour présenter des solutions innovantes de magasins numériques », déclare Frank Kong, directeur général de Microsoft Chine pour les biens de consommation au détail.

Les solutions marketing GenAI de Hanshow et Microsoft pour les consommateurs seront également dévoilées lors de l'exposition NRF à Singapour en juin 2024, couvrant les quatre domaines suivants : opérations en magasin, expérience du consommateur, médias en magasin et énergie verte.

À propos de Hanshow

Hanshow est l’un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication d’étiquettes électroniques de gondoles et de solutions numériques pour les magasins. La société offre à ses clients une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions de magasins numériques qui fournissent des informations centrées sur le client. Les solutions d’Hanshow ont fourni des services à un vaste nombre de magasins à travers plus de 50 pays et régions, les aidant à rationaliser les opérations, à optimiser les stratégies de prix et à offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée. Pour en savoir plus : www.hanshow.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.