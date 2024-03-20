Credo Technology Group將在OFC 2024上展示其最新光學解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Credo Technology Group Holding Ltd (Nasdaq股票代碼：CRDO)，是一家提供安全、高速連接解決方案的創新者，能夠為資料基礎設施市場提供高能效的解決方案以滿足資料基礎設施市場資料速率和相應頻寬增加的需求。Credo將於 3 月 26 日至 28 日在聖地牙哥會議中心舉行的OFC 會展上，於 3601 號展位上展示其最新的光連接解決方案。

Credo 將於公司私人展示區舉辦預約制會議。期間，Credo將進行一個AI集羣的動態展演，以展示服務器群組如何經三層後端交換網絡而連接。後端網路將重點介紹各種光纖連接產品，包括Credo 客戶所提供的 13 種不同的光學收發器和 AOC 產品。

此展演涵蓋top-of-rack（ToR）以及end-of-row（EoR）網絡構架，涉及用於200G及400G網卡（NIC）連接的400G/800G AEC及光互聯多種可選解決方案。 此展演也包括交換機與交換機之間的連接，將有來自三家不同模塊廠商的800G LRO（線性接收光連接Linear Receive Optics）的公開動態展示首秀。

Credo 誠摯的歡迎所有 OFC 會議與會者於 3 月 26 日至 28 日在聖地牙哥會議中心至 3601 號展位參觀其公開展示。

關於Credo

我們的使命是不斷突破資料基礎設施市場中每個有線連接的頻寬壁壘，提供高速連接解決方案。Credo是提供安全、高速連接解決方案的創新者。隨著整個資料基礎設施市場對資料速率和相應頻寬需求呈指數級增長，Credo的解決方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的創新在緩解系統頻寬瓶頸的同時，降低了系統的功耗、提升了系統的安全性和可靠性。Credo的解決方案優化了乙太網應用中的光電連接，服務於包括新興的100G（或Gbps）、200G、400G、800G及新興的1.6T（或Tbps）埠市場。Credo的產品均基於Credo在序列化/解串列（SerDes）和數位訊號處理器（DSP）上的專利技術。Credo的產品主要包括應用於光通訊以及Line card 市場的晶片、有源電纜（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解決方案主要為SerDes IP授權。