Cielo estreia primeira IA generativa para aquisição de talentos: CLO.ai

Cielo debuts first generative AI for talent acquisition: CLO.ai

BROOKFIELD, Wis.--(BUSINESS WIRE)--A Cielo, principal parceira de aquisição de talentos do mundo, lançou hoje a primeira inteligência artificial generativa (GenAI) para aquisição de talentos: CLO.ai. Com base em um novo conjunto de princípios da indústria para o uso responsável da IA, a ferramenta inteligente permite que as lideranças de talento maximizem o poder da GenAI a fim de obter melhores resultados de contratação de maneira rápida, ao mesmo tempo que protegem as experiências das pessoas candidatas.

“Em um mercado competitivo e barulhento, com muitas metodologias e tecnologias emergentes, e às vezes não comprovadas, a Cielo estabeleceu uma abordagem responsável à inteligência artificial em recursos humanos e aquisição de talentos. Na Cielo, sua equipe de cientistas de dados, de engenharia e de especialistas em aquisição de talentos colaboram para melhorar os modelos de GenAI, avaliar a relevância e precisão dos dados e operar em um ambiente seguro, contribuindo assim para uma experiência melhorada para clientes e aspirantes às vagas de emprego. Não só estão navegando pela paisagem, mas também contribuindo generosamente para seu desenvolvimento futuro.”

Arkadev Basak, sócio do Grupo Everest

Desde o lançamento do seu pacote Digital Accelerators™ no ano passado, a Cielo tem trabalhado em estreita colaboração com clientes e sua própria equipe de especialistas para construir e testar soluções de IA capacitadas para aquisição de talentos. A Cielo conhece, em primeira mão, os desafios que as organizações enfrentam ao adotar a GenAI, proporcionando uma compreensão incomparável de casos de uso práticos e requisitos corporativos para a gestão de riscos.

A CLO.ai está enraizada em cinco princípio de design que destacam considerações vitais para clientes e pessoas candidatas ao usar a IA em recursos humanos e aquisição de talentos:

Oferecer resultados tangíveis Priorizar a experiência do usuário Reter a experiência humana Fornecer insights processáveis Facilitar a inclusão

“Vimos a GenAI revolucionar a forma como interagimos com talentos, permitindo-nos criar experiências personalizadas em grande escala. Isso cria uma experiência de usuário mais intuitiva e personalizada e permite que as empresas identifiquem os melhores talentos com mais rapidez, acelerem o tempo de recrutamento e reduzam custos. Trata-se de um ChatGPT seguro e protegido, apenas para a estratégia de talentos.”

Rick Rosario, vice-presidente de Atendimento ao Cliente da Cielo

Ao usar grandes modelos de linguagem e conjuntos de dados pertinentes, incluindo anúncios de emprego e currículos, a CLO.ai analisa temas e lacunas para avançar rapidamente no processo de contratação com precisão. A ferramenta e os prompts foram elaborados com a contribuição de especialistas em Igualdade, diversidade e inclusão (ED&I) da Cielo para melhorar o elemento inclusivo e mitigar preconceitos. Ela está em sintonia com o discurso da organização, atende às diretrizes de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e outras políticas de contratação, dando às equipes mais tempo para participar e contratar talentos – tudo em um ambiente seguro.

O futuro é agora. Descubra como o CLO.ai agiliza todo o processo de aquisição de talentos e atinge seus objetivos de recrutamento com mais rapidez.

