Eutelsat Group et Intelsat engagent un nouveau partenariat majeur portant sur la constellation OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) d'Eutelsat

Eutelsat Group (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) et Intelsat viennent de signer un vaste accord de partenariat pluriannuel de plusieurs millions de dollars portant sur la constellation OneWeb en orbite basse (LEO) d’Eutelsat.

Entrant en vigueur à la mi-2024, le partenariat pourrait atteindre 500 millions de dollars sur sept ans. Il comprend un engagement ferme de 250 millions de dollars, intégrant l'accord de 45 millions de dollars signé en mars 20231, assorti d'options à hauteur de 250 millions de dollars supplémentaires à l'issue de la période de sept ans. Intelsat pourra ainsi associer les capacités du réseau LEO de OneWeb à ses propres ressources GEO et terrestres afin de proposer des solutions intégrales destinées aux secteurs des réseaux, des services gouvernementaux et de la mobilité.

Le partenariat qui vient d'être scellé s'articulera autour de l'innovation, des avancées technologiques et de l'opportunité d'intégrer le savoir-faire d'Intelsat dans la mise en place de la constellation OneWeb de nouvelle génération dont Intelsat sera l'un des principaux utilisateurs. Il contribuera en outre à renforcer davantage encore l'architecture globale du réseau OneWeb, à mesure que ce dernier évoluera pour prendre en compte la complexité des besoins en matière de télécommunications de nouvelle génération et apporter des solutions de connectivité sans équivalent, à la fois solides et fiables.

« Cela fait quelques années qu’Intelsat tire parti de son partenariat avec le Groupe Eutelsat pour mettre en œuvre sa stratégie visant à déployer des solutions multi-orbites sur les marchés de l'aviation civile et des services aux gouvernements. Aujourd'hui, notre partenariat franchit un nouveau cap en nous permettant de renforcer notre capacité à déployer des services et des solutions multi-orbites inédits auprès de l'ensemble de nos clients et de nos marchés. » a déclaré Dave Wajsgras, Président-directeur général d’Intelsat.

Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat Group, a ajouté : « Le partenariat élargi que nous venons de conclure avec Intelsat est un signal fort de confiance dans les atouts de la constellation OneWeb, aujourd'hui mais aussi à long terme. Il met également en exergue la nécessité pour les principaux acteurs de l'industrie satellitaire d'être à même, dès à présent, de proposer à leurs clients des solutions multi-orbites. Nous sommes en outre ravis de pousser plus loin encore notre démarche collaborative avec Intelsat, en bénéficiant de son expertise inégalée dans les segments clés de marché, notamment l'aviation et les services gouvernementaux. »

Eutelsat Group est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.

1 Accord multi-orbites signé en mars 2023 portant sur l’intégration des services de OneWeb aux ressources géostationnaires à haut débit d'Eutelsat en vue d’accompagner les clients dans la mise en œuvre de solutions de connectivité mobile à travers l'Europe, le Moyen Orient et la zone Pacifique.