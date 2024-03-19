Laserfiche公佈2024年Laserfiche Run Smarter®獎得獎者名單

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧內容管理和業務流程自動化領域首屈一指的「軟體即服務」(SaaS)供應商Laserfiche今天公佈2024年Laserfiche Run Smarter®獎的得獎者名單。Laserfiche Run Smarter獎於2005年首次舉辦，旨在表揚世界各地使用Laserfiche來提高生產力、建構創新流程和締造卓越業務成果的人士和組織。

Laserfiche執行長Karl Chan表示：「Run Smarter獎旨在表揚在組織內部、更廣泛的Laserfiche社群以及全世界範圍內，使用Laserfiche推動數位轉型的個人、團隊和組織。 我們很自豪地表揚今年的獲獎者，他們創新、開發並最佳化了Laserfiche解決方案，在技術快速變革的時代推動了多個行業的有意義的數位體驗。」

祝賀以下2024年Run Smarter獎得主：

Laserfiche年度宣導者：Blake Smith，Circle K業務系統資深分析師

Nien-Ling Wacker遠見卓識者：Joel Manfredo，電影業退休金及健康計畫（MPI）資訊、創新和數位長

Tom Wayman年度數位轉型領袖：Odhran O’Brien，天主教伯斯總教區（天主教發展基金會）檔案管理員、檔案和資訊治理主任

年度解決方案市場提案：歧視舉報表格 | 麻薩諸塞州塞勒姆市地理資訊系統協調員兼業務系統分析師Rob Banks提交

年度Laserfiche計畫：MilliporeSigma全球包裝材料團隊

年度Laserfiche團隊：SIU Medicine IT部門

投資報酬最佳計畫：三井住友海上火災保險（香港）有限公司

年度創革者：敦豪航空

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Laserfiche Run Smarter獎得主將出席在2024年Laserfiche Empower大會期間舉行的慶祝活動。點選報名參會。

關於Laserfiche

Laserfiche是智慧內容管理和業務流程自動化領域首屈一指的SaaS供應商。透過強大的工作流程、試算表、文件管理和分析，Laserfiche®平台能夠加快業務的完成速度，使領導人可以專注於整個企業的成長。

在企業內容管理領域，Laserfiche開創了無紙化辦公的先河。如今，Laserfiche的雲端優先開發方法結合了機器學習和人工智慧方面的創新，使80多個國家的組織能夠轉型為數位化企業。包括政府、教育、金融服務、醫療保健和製造業在內的各行各業的客戶都使用Laserfiche來提高生產力、擴大業務規模，並提供數位優先的客戶體驗。

Laserfiche遍佈世界各地辦事處的員工致力於實現公司的願景：為客戶賦權，並激勵人們重新想像如何利用技術改變生活。

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