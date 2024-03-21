赛昉基于RISC-V的JH-7110智能视觉处理平台采用了芯原的显示处理器IP

中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 芯原股份（芯原，股票代码：688521.SH）今日宣布赛昉科技（简称“赛昉”）基于RISC-V架构的量产SoC昉·惊鸿-7110（JH-7110）采用了芯原的显示处理器IP DC8200。该SoC具有高性能、低功耗和高安全性的特点，为云计算、工业控制、网络附加存储（NAS）、平板电脑、人机界面（HMI）等多种应用提供完整的智能视觉处理平台解决方案。

芯原的DC8200 IP支持高级的图像质量增强，可为用户提供卓越的视觉体验。该IP还可通过配置来为目标应用提供最佳的解决方案。通过集成芯原自有的压缩技术，DC8200显著降低了DDR带宽，从而提升了整体效率。此外，该IP还支持双操作系统，并能与RISC-V CPU协同工作，以满足多样化的产品需求。

另外，DC8200可以通过与芯原的视频和图像处理IP无缝集成，形成功能强大的子系统，以清晰的图像边缘、细腻的细节增强和丰富的色彩表现，为用户打造沉浸式的视觉体验。

赛昉CEO徐滔表示：“我们的JH-7110 RISC-V SoC能够完成各种复杂的视频图像处理与智能视觉计算，满足边缘端的多种视觉实时性处理需求。芯原卓越的显示处理器IP提供高视觉质量并具备低功耗特性。赛昉致力于推进基于RISC-V技术的创新。结合我们IP合作伙伴提供的先进像素处理IP，基于RISC-V的产品可以被加速推向市场。”

“赛昉的JH-7110是一款基于RISC-V架构的领先的智能视觉处理器，集成了先进的智能显示功能。智能显示市场对复杂的图像质量增强技术有着非常强烈的需求。”芯原执行副总裁、IP事业部总经理戴伟进表示，“显示处理器IP是我们广泛的从摄像头输入到显示输出（Glass-to-Glass）的智能像素处理IP组合的一部分，旨在提供卓越的图像质量并兼顾低功耗。DC8200与JH-7110的集成将显著提升基于RISC-V的各种终端设备的显示性能。”

关于赛昉

赛昉科技（StarFive）成立于2018年，是一家具有独立自主知识产权的本土高科技企业，提供全球领先的基于RISC-V指令集的CPU IP、SoC、开发板等系列产品和解决方案，是中国RISC-V软硬件生态的领导者。

赛昉科技拥有自主研发的RISC-V CPU IP和NoC IP，其中昉·天枢-90（Dubhe-90）是国内可交付性能最高的商业级RISC-V CPU IP，昉·星链-700（StarLink-700）是国内首款Mesh架构一致性互联总线IP。基于这些核心IP，赛昉科技还能为客户提供多核/大小核/众核RISC-V子系统IP平台。这些产品涵盖了工业控制、桌面计算、移动、网络通讯、机器学习、人工智能、数据中心等高性能和高能效场景。同时，赛昉科技还交付了全球首款量产的高性能RISC-V多媒体处理器——昉·惊鸿-7110（JH-7110）。获取更多信息，请访问：https://www.starfivetech.com

关于芯原

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。了解更多信息，请访问：http://www.verisilicon.com