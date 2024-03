La dernière version du connecteur PKIaaS de GMO GlobalSign pour ServiceNow présente des capacités de gestion du cycle de vie des certificats considérablement étendues

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--GMO GlobalSign, Inc., autorité de certification (CA) mondiale et fournisseur de premier plan de solutions de sécurité des identités, de signature numérique et d'IoT, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la dernière version de son connecteur PKIaaS pour ServiceNow. Les mises à jour du connecteur PKIaaS de GMO GlobalSign permettent aux clients de ServiceNow de mieux gérer leurs certificats numériques, avec des actions plus opportunes sur l'émission et l'expiration, des rapports détaillés, ainsi qu'un statut en temps réel des indicateurs clés. Grâce à la connexion de ServiceNow à la plateforme de gestion des certificats de GMO GlobalSign, Atlas, les entreprises peuvent facilement gérer leurs demandes de certificats numériques au sein de leur instance ServiceNow existante.

Avec les mises à jour du connecteur PKIaaS de GMO GlobalSign, les utilisateurs de ServiceNow disposent de capacités étendues de gestion du cycle de vie des certificats pour le renouvellement manuel et automatisé des certificats, la récupération et la mise à jour des certificats, le filtrage par expiration, l'envoi de certificats par courrier électronique et la prise en charge des notifications d'expiration par courrier électronique. En outre, les fonctionnalités étendues de la nouvelle mise à jour permettent une meilleure comparaison des versions avec des actions telles que les mises à jour quotidiennes des politiques de validation et plusieurs types de rapports sur les tableaux de bord, les certificats émis et révoqués, les certificats arrivant à expiration et l'utilisation des services. Ces nouvelles fonctionnalités du connecteur PKIaaS sont idéales pour les clients de ServiceNow qui ont besoin d'un meilleur moyen de gérer l'automatisation des certificats, en particulier avec la diminution rapide des cycles de vie des certificats.

"Les mises à jour de notre connecteur PKIaaS pour ServiceNow arrivent à un moment où l'automatisation des certificats est plus importante que jamais", a déclaré Mike Boyle, Alliance Manager, GMO GlobalSign." Avec la probabilité que les certificats de 90 jours augmentent de jour en jour, les entreprises ont besoin d'un moyen fiable et plus facile de gérer leurs certificats, car nous savons que ce n'est pas toujours facile. Mais avec les nouvelles capacités de notre offre, qui est déjà hautement personnalisable, les utilisateurs de ServiceNow seront mieux préparés que jamais pour les cycles de certificats de courte durée."

Les avantages du connecteur PKIaaS de GMO GlobalSign sont les suivants :

Entièrement personnalisable, il offre aux équipes informatiques la flexibilité de s'adapter aux flux de travail et aux processus d'approbation organisationnels existants ;

Des capacités de gestion du cycle de vie des certificats considérablement étendues, y compris le renouvellement automatique et manuel ;

Amélioration des rapports sur l'expiration et le renouvellement des certificats ;

Obtenez des informations grâce à un tableau de bord intuitif et complet qui comprend des rapports sur les certificats et des filtres interactifs pour une gestion simplifiée des certificats ;

Envoi sans effort de certificats par courrier électronique et accès direct et pratique aux certificats téléchargeables et aux chaînes de confiance ;

Permet aux équipes informatiques de gérer et d'authentifier un large éventail d'identités, y compris les serveurs et les utilisateurs ;

Des flux de travail uniques qui améliorent la visibilité dans l'ensemble de l'entreprise ; et

Réduit les risques et les coûts associés à la gestion manuelle des certificats.

"Les partenariats réussissent mieux lorsque nous nous appuyons sur nos compétences et notre expertise uniques et que nous avons une vision claire du problème que nous essayons de résoudre", a déclaré Erica Volini, vice-présidente senior des partenariats mondiaux chez ServiceNow. "Le connecteur PKlaaS de GMO GlobalSign étend notre portée bien au-delà de ce que nous pouvons faire seuls et représente l'héritage et les objectifs de la plateforme Now. Je suis ravi de voir l'innovation continue que nous allons réaliser ensemble pour aider les organisations à réussir dans l'ère de l'entreprise numérique."

Pour en savoir plus sur le connecteur PKIaaS de GlobalSign et les détails concernant ses nouvelles fonctionnalités, visitez https://www.globalsign.com/en/servicenow.

À propos de GMO GlobalSign

Comptant parmi les autorités de certification les plus enracinées au monde, GMO GlobalSign est le principal fournisseur de solutions de sécurité et d'identité de confiance permettant aux entreprises, aux grandes entreprises, aux fournisseurs de services basés sur le cloud et aux innovateurs IoT du monde entier de mener des communications en ligne sécurisées, de gérer des millions d'identités numériques vérifiées et d'automatiser l'authentification et le chiffrement. Ses solutions d'infrastructure à clé publique (PKI) et d'identité à grande échelle prennent en charge les milliards de services, d'appareils, de personnes et d'objets qui composent l'IoT. GMO GlobalSign est une filiale de GMO GlobalSign Holdings, K.K., membre du groupe japonais GMO Internet Group, qui possède des bureaux en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.globalsign.com.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.