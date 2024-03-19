Cielo首次推出用于人才招聘的生成式人工智能产品：CLO.ai

威斯康星州布鲁克菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界领先的人才招聘合作伙伴Cielo今天发布了首个用于人才招聘的生成式人工智能(GenAI)产品：CLO.ai。该智能工具基于一套新的关于负责任地使用人工智能的行业原则，支持人才领导者最大限度地利用GenAI的力量，快速实现更好的招聘结果，同时保护候选人的体验。

“在竞争激烈、莫衷一是的市场中，有许多新出现的、有时是未经验证的方法和技术。Cielo在人力资源和人才招聘领域建立了一种负责任的人工智能方法。Cielo的数据科学家、工程师和人才招聘专家通力合作，改进GenAI模型，评估数据的相关性和准确性，并在安全的环境中运行，从而为客户和候选人带来更好的体验。他们不仅在这一领域游刃有余，还为这一领域的未来发展做出了巨大贡献。”

Everest Group合伙人Arkadev Basak

自去年推出Digital Accelerators™套件以来，Cielo一直与客户和自己的专家密切合作，构建和测试针对人才招聘进行训练的人工智能解决方案。Cielo对企业在采用GenAI时所面临的挑战有着第一手的了解，因此对实际用例和企业对风险管理的要求有着无与伦比的理解。

CLO.ai植根于五项设计原则，突出了客户和候选人在人力资源和人才招聘中使用人工智能时的重要考虑因素：

提供实实在在的成果 优先考虑用户体验 保留人类专业知识 提供可实践的见解 促进包容性

“我们看到GenAI彻底改变了我们与人才打交道的方式，使我们能够大规模地创建个性化体验。这创造了更加直观、量身定制的用户体验，使雇主能够更快地识别顶尖人才，加快填补职缺的时间，并降低成本。这是一个安全可靠的ChatGPT，完美适用于人才战略。”

Cielo客户服务副总裁Rick Rosario

通过使用大型语言模型和相关数据集（包括招聘广告和简历），CLO.ai可以分析主题和差距，从而快速准确地完成招聘流程。该工具和提示是根据Cielo的平等、多元化和包容性(ED&I)专家的意见设计的，旨在增强包容性元素并减少偏见。它能与企业的语调同步，符合多元化、平等和包容(DEI)指南及其他招聘政策，让团队有更多时间吸引和雇佣人才——所有这些都在一个安全的环境中进行。

未来由当下开创。敬请了解CLO.ai如何简化整个人才招聘流程，更快地实现您的招聘目标。

关于Cielo

Cielo是全球领先的人才招聘合作伙伴。我们通过人才招聘、咨询、搜索和Digital Accelerators™解决方案为所有人提供更好的人才体验。我们采用全新的方法，以技术为灵感，设计并构建全面、成熟的服务，寻找并留住独特的人才，使我们的客户在竞争中脱颖而出。如需了解更多信息，请访问cielotalent.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。