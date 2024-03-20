Intelsat擴大Eutelsat Group低地球軌道協議以推進多軌道策略

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Intelsat今天宣布，透過在OneWeb低地球軌道(LEO)星座方面擴大與Eutelsat Group的合作關係，該公司在其服務能力方面取得了策略性進展。這項交易是多軌道衛星連接解決方案的重大發展，使Intelsat在下一波全球連接浪潮中處於領先地位。

該協議承諾在前六年為LEO服務提供2.5億美元資金，並可選擇追加2.5億美元。該協議將擴大並將低地球軌道技術進一步整合到Intelsat的解決方案產品中，涵蓋其目前和未來的客戶群。

Intelsat執行長Dave Wajsgras表示：「我們與Eutelsat的合作已經有相當長的時間，主要在商業航空領域利用其OneWeb低地球軌道星座提供多軌道解決方案。我們現在看到有許多額外的機會使得客戶從多軌道解決方案中受惠。我們相信，擴大已經建立的合作關係符合Intelsat、Eutelsat和客戶的利益，這種合作關係成果斐然並有著強勁的需求。」

作為合作關係的一部分，Intelsat將與Eutelsat合作開發下一代OneWeb星座，提供設計和功能方面的直接建議，協助確保新星座未來能夠滿足客戶的實際需求。

Eutelsat執行長Eva Berneke表示：「此次與Intelsat擴大合作關係，代表著對OneWeb星座目前和未來能力的充分信任，也顯示當今世界的主要衛星營運商必須具備向客戶提供多軌道解決方案的能力。」

Intelsat的Wajsgras補充道：「我們的團隊深信，透過將Intelsat的經驗、地球靜止軌道(GEO)和地面網路以及透過Eutelsat Group的OneWeb低地球軌道網路獲得的能力相結合，將使Intelsat能夠提供最佳且最為全面的客戶解決方案，不僅可支援網路、政府和行動運輸領域，還將協助我們實現強勁的成長。」

關於 Intelsat

Intelsat的全球專業團隊專注於透過該公司的下一代全球網路和代管服務，為政府、非政府組織和商業客戶提供順暢、安全的衛星通訊。Intelsat透過經營全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎設施來彌合數位鴻溝，使人們及其使用的工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、經由天空收聽，以此來交流、合作及共存。自60年前成立以來，公司在服務客戶和地球方面一直是衛星產業「第一」的代名詞。Intelsat的團隊成員憑藉創新傳統，專注於因應下一代的挑戰，現在又將目光投向了太空領域的「下一個第一」，他們正在顛覆這一領域，引領產業的數位化轉型。

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