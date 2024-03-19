“遗憾的是，女性在足球领域的处境并没有太多改变。”

PUMA首席执行官Arne Freundt与德国国家女子足球队队长Alexandra Popp就领导力和女性在足球领域面临的挑战展开讨论。该视频访谈是PUMA数字年度报告的一部分，并于3月18日在about.puma.com上发布。

PUMA首席执行官Arne Freundt与德国国家女子足球队队长Alexandra Popp就领导力和女性在足球领域面临的挑战展开讨论。该视频访谈是PUMA数字年度报告的一部分，并于3月18日在about.puma.com上发布。

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PUMA首席执行官Arne Freundt与德国国家女子足球队队长Alexandra Popp就领导力和女性在足球领域面临的挑战展开讨论。该视频访谈是PUMA数字年度报告的一部分，并于3月18日在about.puma.com上发布。

Alexandra曾三次被选为德国年度最佳足球运动员，是最杰出的女足代表之一，她在球场上的精湛球技和领导魅力为人所称道。她的职业生涯起步于一支男女混合球队，她清楚地记得女孩们在球场上经常受到轻视和不公平的待遇。

Alexandra说：“ 足球对女性而言依然艰难。我们队里的男生很好，但我们的对手就是另一回事了。他们会嘲笑你，还会说：‘看，他们队里有一个女孩，我们能轻松击败他们。‘或者当你在比赛中运球过了第一个人，也许还过了第二个人，然后第三个人会狠狠地对你犯规，把你撞倒在地，而且是以非常恶劣的方式。而场边的家长会为他加油。如果你听到一些俱乐部里的女孩仍然受到这样的对待，那就说明情况并没有多大改变。”

Arne说道，她的故事说明，要为女足运动员创造一个公平竞争的环境任重而道远。

Arne在他的LinkedIn页面上写到：“ 你的故事引人深思，并给我带来了巨大的影响。我曾想过并希望我们的社会能够更加开放，仅根据球员的技能和表现而非性别来进行评判。显然，我们还有很长的路要走。作为一家体育公司，我们全力支持像你这样的开拓者，证明那些仇恨和质疑者是错误的。”

尽管在青年球员时期经历了困难，但Alexandra认为，职业生涯早期的挑战给了她必要的“厚脸皮”，让她在漫长且成功的职业生涯中坚持了下来。

她说：“ 我完全理解那些女孩说的 ‘我不要那样’。因为这是我选择的道路，我现在可以说，那些年帮助我建立了某种韧性和心态。也许正是如此，才造就了今天在球场上的我。”

谈到领导力，Alexandra表示，她认为在职业生涯早期，必要的技能是她思维方式的一部分，但她指出，当她被任命为球队队长时，仍有很多东西需要学习。

Alexandra说：“ 我需要一年的时间来适应这个位置，尤其是在沟通方面。作为一名球员，我从严厉而直接的建议中受益匪浅。我想，我也要以同样的方式行事。但这对一些球员来说却适得其反，因此我必须学习。”

Arne在2022年成为PUMA首席执行官，他说他很快就发现他喜欢领导团队，以及充分挖掘员工的潜力。

Arne说：“ 我的第一个团队规模很小，只有两名员工。但那时带领着他们、培养他们，并看到自己所产生的影响让我乐在其中，是你让他们做得更好。”

当被问及对立志成为首席执行官的年轻人有何建议时，Arne说，他们首先应该追随自己发自内心的热爱。

Arne表示：“ 寻找你真正喜欢做的事，那是你的内在动力。它能给你力量，推动你前进。一旦你找到了，成功就不再有任何障碍。”

Alexandra将在今年巴黎奥运会女足比赛中担任德国队队长。

收看完整访谈视频，请访问https://annual-report.puma.com。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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