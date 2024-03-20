Intelsat通过扩展Eutelsat Group近地轨道协议推进多轨道战略

弗吉尼亚州麦克林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Intelsat（国际通信卫星组织）今天宣布，通过扩大与Eutelsat Group（欧洲通信卫星组织）在该公司OneWeb近地轨道（LEO）星座方面的合作关系，其服务能力取得了战略性进展。这项交易是多轨道卫星连接解决方案的重大发展，使Intelsat在下一波全球连接浪潮中处于领先地位。

该协议承诺在前六年提供2.5亿美元的近地轨道服务，并可选择追加2.5亿美元。该协议将增强近地轨道能力并将其整合至Intelsat为其当前和未来客户群提供的解决方案中。

Intelsat首席执行官Dave Wajsgras表示："我们与Eutelsat合作已有一段时间，利用其OneWeb地地轨道星座提供多轨道解决方案，主要服务于商业航空领域。我们现在发现有更多的机会让客户从多轨道解决方案中受益。我们认为，扩大已建立的合作关系符合Intelsat、Eutelsat和客户的利益，这种合作关系运行良好，需求旺盛。”

作为该合作关系的一部分，Intelsat将与Eutelsat合作开发下一代OneWeb星座，提供直接设计和功能投入，帮助确保新星座具备满足客户未来实际需求的能力。

Eutelsat Group首席执行官Eva Berneke表示，"此次与Intelsat扩大合作关系，充分体现了对OneWeb星座当前和未来能力的信任，也表明当今世界的主要卫星运营商必须具备向客户提供多轨道解决方案的能力。

Intelsat的Wajsgras补充说："我们团队认为，凭借Intelsat的经验、地球同步轨道和地面网络，再加上通过Eutelsat Group的OneWeb低地轨道网络获得的能力，将确保Intelsat可以提供最全面的顶级客户解决方案，为网络、政府和移动领域提供支持，推动我们实现强劲增长。”

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球最大、最先进的卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自六十年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。Intelsat团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

通过社交媒体关注我们：

X | LinkedIn | Instagram | YouTube

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。