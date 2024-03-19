Laserfiche公布2024年Run Smarter®奖获奖名单

加州长滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能内容管理和业务流程自动化领域的领先“软件即服务”(SaaS)供应商Laserfiche今天公布了2024年Laserfiche Run Smarter®奖的获奖名单。Laserfiche Run Smarter奖于2005年首次举办，旨在表彰世界各地使用Laserfiche来提高生产力、构建创新流程和实现卓越业务成果的个人和组织。

Laserfiche首席执行官Karl Chan表示：“Run Smarter奖旨在表彰在组织内部、更广泛的Laserfiche社区以及全世界范围内，使用Laserfiche推动数字化转型的个人、团队和组织。我们很自豪地表彰今年的获奖者，他们创新、开发并优化了Laserfiche解决方案，在技术快速变革的时代推动了多个行业的有意义的数字体验。”

祝贺以下2024年Run Smarter奖得主：

Laserfiche年度倡导者：Blake Smith，Circle K业务系统高级分析师

Nien-Ling Wacker远见卓识者：Joel Manfredo，电影行业养老金和健康计划（MPI）首席信息、创新和数字官

Tom Wayman年度数字转型领袖：Odhran O’Brien，天主教珀斯总教区（天主教发展基金会）档案管理员、档案和信息治理主任

年度解决方案市场提案：歧视举报表格 | 马萨诸塞州塞勒姆市地理信息系统协调员兼业务系统分析师Rob Banks提交

年度Laserfiche计划：MilliporeSigma全球包装材料团队

年度Laserfiche团队：SIU Medicine IT部门

投资回报最佳计划：三井住友海上火灾保险（香港）有限公司

年度变革者：敦豪航空

点击了解有关Laserfiche Run Smarter奖得主的更多信息。

Laserfiche Run Smarter奖得主将出席在2024年Laserfiche Empower大会期间举行的庆祝活动。点击报名参会。

关于Laserfiche

Laserfiche是智能内容管理和业务流程自动化领域领先的SaaS供应商。通过强大的工作流程、电子表格、文件管理和分析，Laserfiche®平台能够加快业务的完成速度，使领导者可以专注于整个企业的增长。

在企业内容管理领域，Laserfiche开创了无纸化办公的先河。如今，Laserfiche的云优先开发方法结合了机器学习和人工智能方面的创新，使80多个国家的组织能够转型为数字企业。包括政府、教育、金融服务、医疗保健和制造业在内的各行各业的客户都使用Laserfiche来提高生产力、扩大业务规模，并提供数字优先的客户体验。

Laserfiche遍布世界各地办事处的员工致力于实现公司的愿景：为客户赋权，并激励人们重新想象如何利用技术改变生活。

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