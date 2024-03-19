Ventiva宣布与Clarion合作，在马来西亚扩大ICE电子产品的量产

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子设备主动冷却解决方案领域的领先公司Ventiva今天宣布与Clarion (Malaysia) Group of Companies旗下的Crystal Precision (M) Sdn. Bhd.合作，生产基于其独特离子冷却引擎(ICE)技术的电子产品。在此次合作的推动下，产品从2025年开始即可大规模出货。

Ventiva在Crystal Precision占地4万平方英尺的工厂内设立专用生产线，月产能最高可达400万件。Ventiva将利用该工厂严格且获得普遍认可的国际汽车任务组(IATF) 16949: 2016质量管理认证保障产品质量。该认证最初是为汽车行业开发的，旨在促进业务持续改进，帮助防止缺陷，并减少供应链中的差异和浪费。

Ventiva首席执行官、董事长兼董事Carl Schlachte表示：“与Crystal Precision的合作证明了我们对质量和精度的要求，旨在利用ICE技术扩大生产以支持我们设计方案获得客户认可。随着我们着手增强制造能力，向亚洲扩展是顺理成章的下一步举措。”

ICE®️是一项开创性的热管理技术，能以静音和智能的方式实现热传递，开创了轻薄、超紧凑电子设备的新时代。目前，Ventiva主要针对笔记本电脑，提供热设计功率(TDP)高达30瓦的热子系统。

Crystal Precision董事Tan Teong Khin表示：“我们很高兴能与Ventiva合作。我们长期以来一直支持Ventiva的ICE开发。在将这一先进的散热解决方案投入量产的过程中，我们很自豪能够帮助确保质量和经济性。”

ICE®️基于电流体动力气流原理，消除了电子设备中唯一的运动部件——风扇，并利用微小等离子场的力量产生空气运动。这一技术突破有效地解决了传统电子热管理技术的局限性。

关于Ventiva

Ventiva是电子设备主动冷却解决方案领域的领先公司，其产品可使高性能设备更薄、更快、更凉爽，而且重量轻、静音、无振动。该公司的ICE®️专利技术是一项开创性的全电子热传导技术，旨在解决现代高性能半导体设计所带来的散热问题。© Ventiva, Inc. 2024年版权所有。保留所有权利。Ventiva和ICE是Ventiva, Inc.在美国和其他国家的注册商标和商标。所有其他商标属于其各自所有者。

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