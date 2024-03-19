「遺憾的是，女性在足球領域的處境並沒有太多改變。」

PUMA執行長Arne Freundt與德國國家女子足球隊隊長Alexandra Popp就領導力和女性在足球領域面臨的挑戰展開討論。該訪談影片是PUMA數位年度報告的一部分，並於3月18日在about.puma.com上發布。

PUMA執行長Arne Freundt與德國國家女子足球隊隊長Alexandra Popp就領導力和女性在足球領域面臨的挑戰展開討論。該訪談影片是PUMA數位年度報告的一部分，並於3月18日在about.puma.com上發布。

德國黑措根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PUMA執行長Arne Freundt與德國國家女子足球隊隊長Alexandra Popp就領導力和女性在足球領域面臨的挑戰展開討論。該訪談影片是PUMA數位年度報告的一部分，並於3月18日在about.puma.com上發布。

Alexandra曾三度被選為德國年度最佳足球員，是最傑出的女足代表之一，她在球場上的精湛球技和領導魅力為人所稱道。她的職業生涯起步於一支男女混合球隊，她清楚地記得女孩們在球場上經常受到輕視和不公平的待遇。

Alexandra說：「足球對女性而言依然艱難。我們隊上的男生很好，但我們的對手就是另一回事了。他們會嘲笑你，還會說：『看，他們隊裡有一個女孩， 我們可以輕鬆擊敗他們。』或者當你在比賽中運球過了第一個人，也許還過了第二個人，然後第三個人會狠狠地對你犯規，把你撞倒在地，而且是以非常惡劣的方式。而場邊的家長會為他加油。如果你聽到一些俱樂部裡的女孩仍然受到這樣的對待，那就說明情況並沒有多大改變。」

Arne說道，她的故事說明，要為女足球員創造一個公平競爭的環境任重道遠。

Arne在他的LinkedIn頁面上寫到：「你的故事引人深思，並給我帶來了巨大的影響。我曾想過並希望我們的社會能夠更加開放，僅根據球員的技能和表現而非性別來進行評判。顯然，我們還有很長的路要走。作為一家體育公司，我們全力支持像你這樣的開拓者，證明那些仇恨和質疑者是錯誤的。」

儘管在青年球員時期經歷了困難，但Alexandra認為，職業生涯早期的挑戰給了她必要的「厚臉皮」，讓她在漫長且成功的職業生涯中堅持了下來。

她說：「我完全理解那些女孩說的『我不要那樣』。因為這是我選擇的道路，我現在可以說，那些年幫助我建立了某種韌性和心態。也許正是如此，造就了今天在球場上的我。」

談到領導力，Alexandra表示，她認為在職業生涯早期，必要的技能是她思維方式的一部分，但她指出，當她被任命為球隊隊長時，仍有很多東西需要學習。

Alexandra說：「我需要一年的時間來適應這個位置，尤其是在溝通方面。身為球員，我從嚴厲而直接的建議中受益匪淺。我想，我也要以同樣的方式行事。但這對一些球員來說卻適得其反，因此我必須學習。」

Arne在2022年成為PUMA執行長，他說他很快就發現他喜歡領導團隊，以及充分挖掘員工的潛力。

Arne說：「我的第一個團隊規模很小，只有兩名員工。但那時帶領他們、培養他們，並看到自己所產生的影響讓我樂在其中，是你讓他們做得更好。」

當被問及對立志成為執行長的年輕人有何建議時，Arne說，他們首先應該追隨自己發自內心的熱愛。

Arne表示：「尋找你真正喜歡做的事，那是你的內在動力。它能給你力量，推動你前進。一旦你找到了，成功就不再有任何障礙。」

Alexandra將在今年巴黎奧運女足比賽中擔任德國隊隊長。

收看完整訪談影片，請造訪https://annual-report.puma.com。

PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑措根奧拉赫。

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