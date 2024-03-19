Ventiva宣布與Clarion合作，在馬來西亞大規模生產ICE電子產品

加州佛理蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ventiva是一流的電子裝置主動式冷卻解決方案公司，該公司今天宣布與Crystal Precision (M) Sdn. Bhd.建立合作伙伴關係。後者是Clarion (Malaysia) Group of Companies的成員，製造獨特的離子冷卻引擎(ICE)產品。這一合作伙伴關係將使2025年開始大規模出貨成為可能。

Crystal Precision占地4萬平方英尺的工廠將配備一條專用生產線，每月可生產多達400萬台。Ventiva 將運用工廠嚴格的獲普遍認可的International Automotive Task Force / IATF 16949: 2016 品質管理認證。此標準最初是為汽車行業開發的，促進持續業務改進，幫助防止缺陷，減少供應鏈中的變化和浪費。

Ventiva執行長、董事長兼董事Carl Schlachte表示:「與Crystal Precision的合作證明了我們需要將ICE擴展到支援我們設計成功所需的量產品質和精準度。隨著我們提高製造能力，我們向亞洲擴張是自然而然的下一步。」

ICE®️ 是一項突破性的熱管理技術，它無聲而智慧地實現熱傳遞，開創了薄、輕、超緊湊電子裝置的新時代。目前針對筆電產品，Ventiva提供高達30瓦熱設計功率(TDP)的熱子系統。

Crystal Precision董事Tan Teong Khin表示:「我們很高興與Ventiva合作。在ICE的開發過程中，我們長期支援Ventiva，並很自豪地幫助確保品質和可負擔性，因為我們將這種先進的熱解決方案用於大規模生產。」

ICE®️ 建立在電流體動力氣流原理的基礎上，消除了電子裝置中唯一的運動部件——風扇，並利用微小電漿體場的能量來產生空氣運動。這項技術突破有效地解決了傳統電子熱管理技術的局限性。

關於 Ventiva

Ventiva是一家一流的電子裝置主動冷卻解決方案公司，能夠實現更薄、更快、更冷的高性能裝置。這些裝置重量輕、靜音、無振動。該公司的專利ICE®️技術是一種開創性的全電子傳熱技術，旨在解決現代高性能半導體設計加劇的熱問題。©2024，Ventiva, Inc. 版權所有。Ventiva和ICE是Ventiva, Inc.在美國和其他國家的註冊商標和商標。所有其他商標屬於其各自所有者。

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