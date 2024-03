Cielo lance la première IA générative pour l'acquisition de talents : CLO.ai

Cielo debuts first generative AI for talent acquisition: CLO.ai

Cielo debuts first generative AI for talent acquisition: CLO.ai

BROOKFIELD, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Cielo, le principal partenaire mondial en acquisition de talents, présente aujourd'hui la première intelligence artificielle générative (GenAI) pour l'acquisition de talents : CLO.ai. Basé sur un nouvel ensemble de principes industriels pour l'utilisation responsable de l'IA, cet outil intelligent permet aux responsables des talents de maximiser les capacités de l’IA générative pour obtenir rapidement de meilleurs résultats en matière de recrutement, tout en protégeant l'expérience des candidats.

« Dans un marché concurrentiel et bruyant, avec de nombreuses méthodologies et technologies émergentes et parfois non éprouvées, Cielo a établi une approche responsable de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines et l'acquisition de talents. Chez Cielo, leurs data scientists, ingénieurs et experts en acquisition de talents collaborent pour améliorer les modèles GenAI, évaluer la pertinence et l'exactitude des données et opérer dans un environnement sécurisé, contribuant ainsi à améliorer l'expérience de leurs clients et de leurs candidats. Ils ne se contentent pas de flâner dans le paysage, ils contribuent aussi largement à son développement futur. »

Arkadev Basak, associé chez Everest Group

Depuis le lancement de sa suite Digital Accelerators™ l'année dernière, Cielo a travaillé en étroite collaboration avec ses clients et ses propres experts pour construire et tester des solutions d'IA formées pour l'acquisition de talents. Cielo connaît de première main les défis auxquels les organisations sont confrontées lors de l'adoption de l’IA générative, ce qui lui confère une compréhension inégalée des cas d'utilisation pratique et des exigences corporatives en matière de gestion des risques.

CLO.ai s'appuie sur cinq principes de conception qui mettent en évidence des considérations vitales pour les clients et les candidats lors de l'utilisation de l'IA dans le domaine des RH et de l'acquisition de talents :

Offrir des résultats tangibles Prioriser l'expérience utilisateur Conserver l'expertise humaine Fournir des informations exploitables Faciliter l'inclusivité

« Nous avons vu la GenAI révolutionner notre façon d’interagir avec les talents, ce qui nous a permis de créer des expériences personnalisées à grande échelle. Cela aboutit à une expérience utilisateur plus intuitive, plus personnalisée et permet aux employeurs d’identifier les meilleurs talents plus rapidement, de réduire le temps consacré au recrutement ainsi que les coûts. Il s’agit d’un ChatGPT sûr, sécurisé et destiné à la stratégie de talent. »

Rick Rosario, vice-président – service clientèle chez Cielo

En utilisant de grands modèles de langage et des bases de données pertinentes, y compris des annonces d'emploi et des CV, CLO.ai analyse les thèmes et les lacunes pour avancer rapidement et avec précision, dans le processus de recrutement. L'outil et les instructions sont conçus avec l'aide des experts EDI de Cielo afin de renforcer l'élément inclusif et d'atténuer les préjugés. Il s'adapte au ton de la voix de l'organisation, se conforme aux directives EDI et aux autres politiques d'embauche, ce qui donne aux équipes plus de temps pour engager et embaucher des talents – le tout dans un environnement sécurisé.

L'avenir, c'est maintenant. Découvrez la manière dont CLO.ai rationalise l'ensemble du processus de recrutement et atteint vos objectifs de recrutement dans les meilleurs délais.

À propos de Cielo

Cielo est le meilleur partenaire mondial en matière d'acquisition de talents. Nous offrons une meilleure expérience des talents pour tous grâce à l'acquisition de talents, au conseil, à la recherche et aux solutions Digital Accelerators™. Grâce à notre nouvelle approche, nous concevons et mettons en place des services complets et éprouvés, inspirés par la technologie, afin de trouver et de conserver les talents uniques qui permettent à nos clients de se démarquer de la concurrence. Pour en savoir plus, visitez cielotalent.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.