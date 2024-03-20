LambdaTest 與 Inflectra 合作提供增強的應用程式生命週期管理功能

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- LambdaTest，一家領先的雲端統一測試平台，與 Inflectra，一家在 IT 軟體生命周期管理解決方案全球市場領先的公司，宣布他們的戰略合作夥伴關係，旨在革新開發團隊管理和交付軟體專案的方式。

LambdaTest整合了Inflectra 的SpiraTeam形成了一個獨特的解決方案，該解決方案涵蓋了軟件開發的基本面，如管理程序和投資組合、收集需求、規劃發布、管理測試案例和問題、設定基線以及處理任務工作流程，所有這些都在一個統一的框架內。

Adam Sandman，Inflectra的執行長對於這次合作表示了他的熱情：「我們很高興宣布與 LambdaTest 建立戰略技術合作夥伴關係，LambdaTest 是自動化測試領域的全球領導者。通過將 LambdaTest 強大的跨瀏覽器測試平台與 SpiraTeam 直觀的專案管理軟體相結合，我們的目標是為開發人員和團隊提供無縫的工作流程，確保高效的測試和專案交付。我們將共同幫助企業以高速度、高質量和低風險的方式擴展其關鍵軟體的交付。」

針對這次合作，LambdaTest 的產品負責人兼共同創辦人 Mayank Bhola 分享了他對這次整合影響的見解：「與 Inflectra 的合作對我們 LambdaTest 而言是一個重要的里程碑。通過與 SpiraTeam 的整合，我們正在創造一種協同效應，將重新定義軟件開發和測試過程中的效率。這個強大的解決方案有望將簡化工作流程並提高輸出質量，最終實現專案的成功交付。」

這項戰略合作夥伴關係將惠及從開發人員到專案經理的多元化用戶群，通過為他們配備既強大又在結合時更加功能豐富的工具。這次合作使從專案管理到測試階段的過渡變得順暢，保證在縮短的時間框架內交付質量更高的軟體產品。

有關與 LambdaTest 整合的更多資訊，請訪問 https://www.lambdatest.com/support/docs/spirateam-integration/

關於 LambdaTest

LambdaTest是一個智慧且全渠道的企業執行環境，透過即時測試編排（JITTO）幫助企業大幅縮短上市時間，確保質量發布和加速數字轉型。超過 10,000+ 的企業客戶和 130+ 國家的 200+ 萬用戶依賴 LambdaTest 來滿足他們的測試需求。

瀏覽器和應用程式測試雲端允許使用者跨各種不同的瀏覽器、真實設備和作業系統環境運行 Web 和行動應用程式的手動和自動測試。

HyperExecute可協助客戶在雲端中以極快的速度運行和編排任何框架和程式語言的測試網格，以減少品質測試時間，幫助開發人員更快地建立軟體。

欲了解更多資訊，請訪問https://lambdatest.com

關於 Inflectra

Inflectra 提供一套直覺的交鑰匙企業解決方案來管理整個軟體生命週期。 其業界領先的應用程式測試管理、測試自動化和生命週期管理產品可協助客戶簡化運營，使開發人員、測試人員和管理人員能夠將時間和資源分配給關鍵業務任務。我們最受歡迎的產品之一是，SpiraPlan它使您能夠將重要事項與敏捷程式開發同步。 Inflectra 於 2006 年成立，總部位於美國，現在在超過 10 個國家設有辦公室，並擁有一個全球合作夥伴網絡，覆蓋全球超過 5,000 名客戶。

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