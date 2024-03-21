賽昉基於RISC-V的JH-7110智慧視覺處理平台採用了芯原的顯示處理器IP

中國上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 芯原股份（芯原，股票代號：688521.SH）今日宣布，賽昉科技（簡稱「賽昉」）基於RISC-V架構的量產SoC昉·驚鴻 -7110（JH-7110）採用了芯原的顯示處理器IP DC8200。該SoC具有高效能、低功耗和高安全性的特點，為雲端運算、工業控制、網路附加儲存（NAS）、平板電腦、人機界面（HMI）等多種應用提供完整的智慧視覺處理平台解決方案。

芯原的DC8200 IP支援高級的影像品質強化，可為使用者提供卓越的視覺體驗。該IP還可透過配置來為目標應用提供最佳的解決方案。透過整合芯原自有的壓縮技術，DC8200顯著降低了 DDR頻寬，從而提升了整體效率。此外，該IP還支援雙作業系統，並能與RISC-V CPU協同工作，以滿足多樣化的產品需求。

另外，DC8200可以透過與芯原的視訊和影像處理IP順暢整合，形成功能強大的子系統，以清晰的影像邊緣、細膩的細節強化和豐富的色彩表現，為使用者打造沉浸式的視覺體驗。

賽昉執行長徐滔表示：「我們的JH-7110 RISC-V SoC能夠完成各種複雜的視訊影像處理與智慧視覺運算，滿足邊緣端的多種視覺即時性處理需求。芯原卓越的顯示處理器IP提供高視覺品質並具備低功耗特性。賽昉致力於推進基於RISC-V技術的創新。結合我們IP合作夥伴提供的先進圖元處理IP，基於RISC-V的產品可以被加速推向市場。」

芯原執行副總裁、IP事業部總經理戴偉進表示：「賽昉的JH-7110是一款基於RISC-V架構的首屈一指的智慧視覺處理器，整合了先進的智慧顯示功能。智慧顯示市場對複雜的影像品質強化技術有著非常強烈的需求。顯示處理器IP是我們廣泛的從相機輸入到顯示輸出（Glass-to-Glass）的智慧圖元處理IP組合的一部分，旨在提供卓越的影像品質並兼顧低功耗。DC8200與JH-7110的整合將顯著提升基於RISC-V的各種終端設備的顯示效能。」

關於賽昉

賽昉科技（StarFive）成立於2018年，是一家具有獨立自主智慧財產權的本土高科技企業，提供全球首屈一指的基於RISC-V指令集的CPU IP、SoC、開發板等系列產品和解決方案，是中國RISC-V軟硬體生態的領導者。

賽昉科技擁有自主研發的RISC-V CPU IP和NoC IP，其中昉·天樞-90（Dubhe-90）是中國國內可交付效能最高的商業級RISC-V CPU IP，昉·星鏈-700（StarLink-700）是中國國內首款Mesh架構一致性互聯匯流排IP。基於這些核心IP，賽昉科技還能為客戶提供多核/大小核/眾核RISC-V子系統IP平台。這些產品涵蓋了工業控制、桌面運算、行動、網路通訊、機器學習、人工智慧、資料中心等高性能和高能效場景。同時， 賽昉科技還交付了全球首款量產的高效能RISC-V多媒體處理器——昉·驚鴻-7110（JH-7110）。如欲獲取更多資訊，請造訪：https://www.starfivetech.com

關於芯原

芯原微電子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家憑藉自主半導體IP，為客戶提供平台化、全方位、一站式晶片客製化服務和半導體IP授權服務的企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.verisilicon.com

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