Intelsat avança estratégia multiórbita com expansão do contrato LEO do Eutelsat Group

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Intelsat anunciou hoje um avanço estratégico em suas capacidades de serviço mediante uma parceria ampliada com o Eutelsat Group referente à constelação de órbita terrestre baixa (LEO) OneWeb de tal empresa. O contrato é um desenvolvimento significativo para soluções de conectividade via satélite multiórbita e posiciona a Intelsat na vanguarda da próxima onda em conectividade mundial.

O contrato prevê um compromisso de US$ 250 milhões para serviços LEO durante os primeiros seis anos, com uma opção de US$ 250 milhões adicionais. Este contrato irá aumentar e integrar ainda mais as capacidades LEO em ofertas de soluções da Intelsat em toda a sua base de clientes atuais e futuras.

"Já fazemos parceria com a Eutelsat há algum tempo, aproveitando sua constelação OneWeb LEO para oferecer uma solução multiórbita, sobretudo na aviação comercial", disse Dave Wajsgras, Diretor Executivo da Intelsat. "Agora estamos vendo muitas oportunidades adicionais para os clientes se beneficiarem de soluções multiórbitas. Acreditamos que é do interesse da Intelsat, da Eutelsat e dos interesses de nossos clientes expandirmos a parceria que já existe, uma parceria que está funcionando bem e tem uma forte demanda."

Como parte da parceria, a Intelsat irá cooperar com a Eutelsat para desenvolver sua constelação Next Generation OneWeb, oferecendo informações diretas sobre design e funcionalidade, a fim de ajudar a garantir que a nova constelação terá os recursos necessários para satisfazer as necessidades reais dos clientes no futuro.

Eva Berneke, Diretora Executiva do Eutelsat Group, disse: "Esta parceria ampliada com a Intelsat representa um forte voto de confiança nas capacidades da constelação OneWeb, hoje e no futuro, e mostra a necessidade, no mundo de hoje, de que as principais operadoras de satélite tenham a capacidade de oferecer soluções multiórbitas a seus clientes."

Wajsgras da Intelsat acrescentou: "Nossa equipe está convencida de que combinar a experiência da Intelsat bem como nossa rede GEO e terrestre com os recursos que iremos acessar através da rede OneWeb LEO do Eutelsat, irá permitir que a Intelsat ofereça as melhores e mais abrangentes soluções de clientes que suportam redes, governos e setores de mobilidade, além de impulsionar nossa trajetória de crescimento robusta."

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat tem foco em proporcionar comunicações seguras e contínuas baseadas em satélite para governos, ONGs e clientes comerciais através da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Reduzindo a exclusão digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para comunicar, cooperar e coexistir. Desde sua fundação, há seis décadas, a empresa vem sendo sinônimo de "pioneirismo" no setor de satélites com atendimento a seus clientes e ao planeta. Ao se apoiar em um legado de inovação e se concentrar em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe Intelsat agora estão de olho nas "próximas inovações" no espaço, à medida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

