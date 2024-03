LambdaTest e Inflectra fazem parceria para oferecer recursos aprimorados de gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A LambdaTest, plataforma líder de testes unificados baseados em nuvem, e a Inflectra, líder global de mercado em soluções de gerenciamento do ciclo de vida de software de TI, anunciam sua parceria estratégica para revolucionar a maneira como as equipes de desenvolvimento gerenciam e entregam projetos de software.

A integração do LambdaTest e do SpiraTeam da Inflectra forma uma solução única que abrange as facetas essenciais do desenvolvimento de software, como o gerenciamento de programas e portfólios, a coleta de requisitos, o planejamento de lançamentos, o gerenciamento de casos de teste e problemas, a definição de linhas de base e o manuseio de fluxos de trabalho de tarefas, tudo dentro de uma estrutura unificada.

Adam Sandman, CEO da Inflectra, expressou seu entusiasmo sobre a colaboração: “Estamos empolgados em anunciar nossa parceria tecnológica estratégica com a LambdaTest, líder global em testes automatizados. Ao combinar a poderosa plataforma de testes cross-browser da LambdaTest com o intuitivo software de gerenciamento de projetos SpiraTeam, pretendemos fornecer aos desenvolvedores e equipes um fluxo de trabalho perfeito, garantindo testes eficientes e entrega de projetos. Juntos, ajudaremos as empresas a escalar a entrega de seu software crítico com velocidade, qualidade e baixo risco.”

Em resposta a essa colaboração, Mayank Bhola, chefe de Produtos e cofundador da LambdaTest, compartilhou suas percepções sobre o impacto dessa integração: “Essa parceria com a Inflectra é um marco significativo para nós da LambdaTest. Ao nos integrarmos com o SpiraTeam, estamos criando uma sinergia que redefinirá a eficiência nos processos de desenvolvimento e teste de software. Essa solução robusta promete agilizar os fluxos de trabalho e melhorar a qualidade dos resultados, levando, em última análise, a entregas de projetos bem-sucedidas.”

Essa parceria estratégica beneficiará um grupo diversificado de usuários, que vão desde desenvolvedores até gerentes de projeto, fornecendo-lhes ferramentas que são poderosas por si só e ainda mais funcionais quando combinadas. A colaboração suaviza a transição das etapas de gerenciamento de projeto para testes, garantindo a entrega de produtos de software de qualidade superior em prazos reduzidos.

Para obter mais informações sobre a integração com o LambdaTest, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/spirateam-integration/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir consideravelmente o tempo de lançamento para o mercado por meio da Orquestração de Testes Just in Time (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e acelerando a transformação digital. Mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países contam com a LambdaTest para suas necessidades de teste.

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos da Web e móveis em uma ampla gama de diferentes navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional.

O HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software mais rapidamente.

Para obter mais informações, acesse https://lambdatest.com

Sobre a Inflectra

A Inflectra oferece um conjunto de soluções empresariais intuitivas e prontas para uso para gerenciar todo o ciclo de vida do software. Seus produtos líderes do setor para gerenciamento de testes de aplicativos, automação de testes e gerenciamento do ciclo de vida ajudam os clientes a otimizar suas operações, permitindo que desenvolvedores, testadores e gerentes aloquem seu tempo e recursos para atribuições críticas para o negócio. Um dos nossos produtos mais populares é o SpiraPlan, que oferece a capacidade de sincronizar o que importa com o desenvolvimento ágil de programas. Fundada em 2006 e sediada nos Estados Unidos, a Inflectra agora possui escritórios em mais de 10 países, juntamente com uma rede de parceiros global que atende a mais de 5.000 clientes em todas as partes do mundo.

