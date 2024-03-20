LambdaTest与Inflectra Partner合作提供增强型应用生命周期管理功能

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 知名云端统一测试平台LambdaTest与IT软件生命周期管理解决方案的全球市场领导者Inflectra宣布建立战略合作伙伴关系，以彻底改变开发团队管理和交付软件项目的方式。

LambdaTest和Inflectra的SpiraTeam的整合构成了一个独特的解决方案，涵盖了软件开发的关键方面，如管理项目和组合、收集需求、规划发布、管理测试用例和问题、设置基线和处理任务工作流，所有这些都在一个统一的框架内进行。

Inflectra首席执行官Adam Sandman表达了他对合作的热情：“我们很高兴能与自动测试领域的全球领导者LambdaTest建立战略技术合作伙伴关系。通过将LambdaTest强大的跨浏览器测试平台与SpiraTeam直观的项目管理软件相结合，我们旨在为开发人员和团队提供无缝的工作流程，确保高效的测试和项目交付。我们将共同帮助企业以高速、高质量和低风险的方式，扩大其关键软件的交付规模。”

针对此次合作，LambdaTest产品主管兼联合创始人Mayank Bhola分享了他对整合所产生影响的看法：“与Inflectra的合作是LambdaTest的一个重要里程碑。通过与SpiraTeam整合，我们正在创造一种协同效应，将重新定义软件开发和测试流程的效率。这一强大的解决方案旨在简化工作流程，提高产出质量，最终实现项目的成功交付。”

这一战略合作伙伴关系将使从开发人员到项目经理等不同用户群体受益，为他们配备的工具无论单独或组合使用，皆能显示出强大的功能。此次合作将使项目管理向测试阶段的过渡更加顺畅，从而确保在更短的时间内交付高质量的软件产品。

如需了解与LambdaTest整合的更多信息，请访问https://www.lambdatest.com/support/docs/spirateam-integration/

关于 LambdaTest

LambdaTest提供智能化全渠道企业执行环境，通过即时测试编排(JITTO)来协助企业大幅缩短产品上市时间、确保高质量发布和加速数字化转型。130多个国家的超过1万家企业客户和200余万用户依赖LambdaTest满足其测试需求。

如需了解更多信息，请访问https://lambdatest.com。

关于Inflectra

Inflectra提供一整套直观的交钥匙企业解决方案，用于管理整个软件生命周期。其业界领先的应用测试管理、测试自动化和生命周期管理产品可帮助客户简化操作，使开发人员、测试人员和管理人员能够将时间和资源分配给关键业务任务。SpiraPlan是最受欢迎的产品之一，让用户能够同步进行重要事项与灵活程序开发。Inflectra成立于2006年，总部位于美国，目前在10多个国家设有办事处，其全球合作伙伴网络覆盖全球5000多家客户。

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