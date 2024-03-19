Cielo首次推出用於人才招聘的生成式人工智慧產品：CLO.ai

威斯康辛州布魯克菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的人才招聘合作夥伴Cielo今天推出了第一個用於人才招聘的生成式人工智慧(GenAI)產品：CLO.ai。該智慧工具依據一套新的關於負責任地使用人工智慧的產業原則，支援人才領導者充分利用GenAI的力量，快速達成更好的招聘結果，同時保護候選人的體驗。

「在競爭激烈、莫衷一是的市場中，有許多新出現的、有時是未經驗證的方法和科技。Cielo在人力資源和人才招聘領域建立了一種負責任的人工智慧方法。Cielo的資料科學家、工程師和人才招聘專家通力合作，改進GenAI模型，評估資料的相關性和準確性，並在安全的環境中執行，從而為客戶和候選人帶來更好的體驗。他們不僅在這一領域遊刃有餘，還為這一領域的未來發展做出了巨大貢獻。」

Everest Group合夥人Arkadev Basak

自去年推出Digital Accelerators™套件以來，Cielo一直與客戶和自己的專家密切合作，建構和測試針對人才招聘進行訓練的人工智慧解決方案。Cielo對企業在採用GenAI時所面臨的挑戰有著第一手的瞭解，因此對實際使用案例和企業對風險管理的要求有著無與倫比的理解。

CLO.ai植基於五項設計原則，突顯了客戶和候選人在人力資源和人才招聘中使用人工智慧時的重要考量因素：

提供實實在在的成果 優先考慮使用者體驗 保留人類專業知識 提供可指導行動的見解 促進包容性

「我們看到GenAI徹底改變了我們與人才打交道的方式，使我們能夠大規模地建立個人化體驗。這創造了更加直覺式的訂製型使用者體驗，使雇主能夠更快地辨識頂尖人才，加快填補職缺的時間，並降低成本。這是一個安全可靠的ChatGPT，完美適用于人才策略。」

Cielo客戶服務副總裁Rick Rosario

透過使用大型語言模型和相關資料集（包括招聘廣告和簡歷），CLO.ai可以分析主題和差距，從而快速準確地完成招聘流程。該工具和提示是根據Cielo的平等、多元化和包容性(ED&I)專家的意見設計的，旨在強化包容性元素並減少偏見。它能與企業的語調同步，符合多元化、平等和包容(DEI)指南及其他招聘政策，讓團隊有更多時間吸引和雇傭人才——所有這些都在一個安全的環境中進行。

未來由當下開創。敬請瞭解CLO.ai如何簡化整個人才招聘流程，更快地實現您的招聘目標。

關於Cielo

Cielo是全球首屈一指的人才招聘合作夥伴。我們透過人才招聘、顧問、搜索和Digital Accelerators™解決方案為所有人提供更好的人才體驗。我們採用全新的方法，以科技為靈感，設計並建構全面、成熟的服務，尋找並留住獨特的人才，使我們的客戶在競爭中脫穎而出。如欲瞭解更多資訊，請造訪cielotalent.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。