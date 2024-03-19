NetApp與NVIDIA合作，幫助客戶安全地「與其資料對話」

加利福尼亞州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布與NVIDIA合作，推進生成式AI應用的檢索增強生成（RAG）。

新的合作將剛發布的NVIDIA NeMo Retriever微服務（即將進入NVIDIA AI Enterprise軟體平台，用於開發和部署生產級AI應用，包括生成式AI）直接與NetApp智慧型資料基礎設施上的艾位元組級資料相連接。每個NetApp ONTAP®客戶現能夠無縫地「與其資料對話」，以獲取專有業務見解，而不會損害其資料的安全或隱私。

企業希望利用公開的大型語言模型來直接、安全地與其公司資料對話，並確保其私密資料永遠不會在企業外部存取。目前，許多企業在計畫建立內部聊天機器人、協作式機器人以及利用企業知識的應用程式時，都面臨著如何能不損害資料安全或隱私的複雜性和不確定性問題。

NetApp和NVIDIA利用NVIDIA NeMo Retriever微服務技術，針對RAG開發出一個簡單的解決方案，可以利用儲存在NetApp ONTAP本地和先進公用雲端上的任何資料。

NetApp客戶現在可透過簡單的提示查詢其電子表格、文件、簡報、技術圖紙、圖像、會議紀錄，甚至是來自ERP或CRM系統的各種資料，同時保持了在儲存資料時已建立的存取控制。

NetApp執行長George Kurian表示：「作為非結構化資料管理領域的領導者，NetApp讓資料基礎設施更智慧化，以安全地推動AI創新。我們與NVIDIA攜手幫助500多家資料驅動型企業加速AI就緒，透過我們的共同努力，NetApp的安裝基礎可以無縫、安全地使用NVIDIA的工具處理非結構化資料。AI正在定義一個新的資料驅動時代，NetApp和NVIDIA處於確保客戶在採用和部署AI過程中取得成功的最前沿。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「檢索增強生成將有價值的資料與人工智慧的力量相結合，使協作式機器人成為變革性的生產力工具。NVIDIA和NetApp將攜手幫助企業建立準確、智慧的生成式AI應用，讓企業能夠與資料對話，並培育新一波商機。」

NVIDIA的NeMo Retriever微服務與NetApp ONTAP足跡的結合讓數以萬計的企業能夠在本地以及全球最大的公用雲端上存取其資料，且無論資料位於何處。這減少了RAG的阻礙、成本和實現價值的時間。

這項新功能允許客戶專門針對企業RAG與其公司資料對話，是對NetApp強大的成熟AI產品組合的補充，已有超過500家聯合客戶利用這些產品進行AI模型訓練和推理，其中包括基於NVIDIA DGX BasePOD建置的解決方案、獲NVIDIA DGX SuperPOD認可的解決方案以及專為企業RAG設計的全新NVIDIA OVX系統儲存驗證程式。

NetApp的「與資料對話」功能將在3月18至21日在加州聖荷西舉行的全球人工智慧大會NVIDIA GTC上進行演示。歡迎造訪人工智慧卓越中心的NetApp展位#1616，瞭解更多資訊。

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NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X、 LinkedIn、 Facebook 和 Instagram.

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