En collaboration avec NVIDIA, NetApp permet à ses clients de « communiquer avec leurs données » en toute sécurité.

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP) annonce aujourd'hui sa collaboration avec NVIDIA pour faire progresser la génération augmentée par extraction de données (en anglais, RAG) pour les applications d'IA générative.

Cette nouvelle collaboration relie directement les microservices d'extraction NVIDIA NeMo — issus de la plateforme logicielle de NVIDIA AI Enterprise pour le développement et le déploiement d'applications d'IA de grade production, notamment l'IA générative, sur des exaoctets de données dans l'infrastructure de données intelligente de NetApp. Chaque client de NetApp ONTAP® pourra désormais « communiquer avec ses données » sans difficulté pour accéder à des informations commerciales exclusives, sans avoir à compromettre la sécurité ou la confidentialité de ses données.

Les entreprises veulent bénéficier de modèles linguistiques à grande échelle et accessibles au public pour communiquer directement et en toute sécurité avec leurs données d'entreprise, en ayant l'assurance que leurs données privées ne seront jamais accessibles en dehors de l'entreprise. Jusqu'à présent, les entreprises qui souhaitaient créer des chatbots, des co-pilotes et des applications internes exploitant les connaissances de l'entreprise étaient confrontées à la complexité et à l'incertitude sur la manière de s'y prendre sans compromettre la sécurité ou la confidentialité des données.

NetApp et NVIDIA ont développé une solution simple avec la technologie RAG des microservices par extraction NVIDIA NeMo , capable d'exploiter toutes les données stockées sur NetApp ONTAP sur site et dans les principaux clouds publics.

Les clients de NetApp peuvent désormais interroger leurs données, qu'il s'agisse de feuilles de calcul, de documents, de présentations, de dessins techniques, d'images, d'enregistrements de réunions ou même de données provenant de leurs systèmes ERP ou CRM, à l'aide de simples invites, tout en conservant le contrôle d'accès qu'ils ont déjà mis en place lors du stockage des données.

« En tant que leader de la gestion des données non structurées, NetApp rend l'infrastructure de données intelligente afin de stimuler l'innovation en matière d'IA en toute sécurité. Avec NVIDIA, nous avons aidé à accélérer plus de 500 entreprises orientées données pour qu'elles soient prêtes à l'emploi pour l'IA », a déclaré George Kurian, CEO de NetApp. « Grâce à notre travail commun, la base installée de NetApp peut utiliser sans difficulté et en toute sécurité les outils de NVIDIA avec leurs données non structurées. L'IA définit une nouvelle ère orientée données et NetApp et NVIDIA se trouvent à l'avant-garde pour assurer le succès des clients dans l'adoption et le déploiement de l'IA ».

« La génération augmentée par extraction associe des données précieuses à la puissance de l'IA pour créer des outils de productivité transformateurs des co-pilotes », a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. « Conjointement, NVIDIA et NetApp peuvent aider les entreprises à créer des applications d'IA générative précises et intelligentes qui permettent aux entreprises de parler à leurs données - et de favoriser une nouvelle vague d'opportunités commerciales ».

En associant les microservices par extraction NeMo de NVIDIA à la présence ONTAP de NetApp, des dizaines de milliers d'entreprises, sur site comme dans les plus grands clouds publics du monde, peuvent accéder à leurs données, quel que soit l'endroit où elles ont été conservées. Cela réduit les difficultés, les coûts et les délais de rentabilisation pour GAN.

Cette nouvelle capacité permettant aux clients de communiquer avec leurs données d'entreprise spécifiquement pour la RAG d'entreprise vient compléter le robuste portefeuille d'offres d'IA matures de NetApp, qui ont été exploitées par plus de 500 de ses clients communs pour la formation et l'inférence de modèles d'IA, notamment les solutions développées sur NVIDIA DGX BasePOD et qui ont obtenu la certification NVIDIA DGX SuperPOD, ainsi que le programme de validation de stockage des systèmes NVIDIA OVX, conçu spécifiquement pour la RAG d'entreprise.

Les capacités « Communiquer avec vos données » de NetApp seront présentées à la NVIDIA GTC, une conférence mondiale sur l'IA qui se tiendra à San Jose, en Californie, du 18 au 21 mars. Pour en savoir plus, visitez le stand NetApp n° 1616, dans le centre d'excellence de l'IA.

