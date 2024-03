Trailstone Group signe son premier accord de services de groupement au Portugal

LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Trailstone Group, une société mondiale d’énergie et de technologie, annonce avoir commencé à fournir des services de groupement pour un site d'énergie photovoltaïque de 10 MW situé dans le sud du Portugal. Cet accord est le premier signé par Trailstone sur le marché portugais.

Trailstone fournit des services physiques d'acheminement vers le marché pour le site, en utilisant son accès au marché, son infrastructure de négoce et sa plateforme propriétaire d’optimisation des énergies renouvelables pour gérer les risques de déséquilibre et les ventes d’électricité sur la bourse d’énergie OMIE. Les services de Trailstone contribuent à l’objectif du Portugal de produire 85 pour cent de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030 en contribuant à réduire les risques du marché et à améliorer le rendement des sites d’énergie renouvelable, les rendant ainsi plus attrayants et soutenant le développement des énergies renouvelables.

Gonçalo Ferreira, directeur, Origination Iberia, Trailstone Group, déclare : « Nous sommes fiers d’établir notre activité au Portugal et d’offrir des services de groupement soutenus par notre plateforme avancée de gestion des risques propriétaires et d’optimisation du négoce des énergies. Il s’agit d’une étape cruciale dans la consolidation de la présence de Trailstone sur l’ensemble du marché ibérique. »

Trailstone opère actuellement dans 20 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et a commencé à proposer ses services sur le marché ibérique en 2023. Trailstone propose une suite de solutions pour aider les propriétaires et les gestionnaires d’actifs d'énergie renouvelable à réduire les risques et à optimiser les rendements, y compris des services d’accès au marché, la gestion des risques de déséquilibre, les structures d’AAÉ à court terme et l’acquisition de garanties d’origine.

Trailstone est une société mondiale de négoce d’énergies renouvelables et de gestion d’actifs qui assure la gestion des risques et l’optimisation énergétique pour améliorer la production et les rendements financiers. La société propose une plateforme entièrement automatisée de gestion de bout en bout des énergies renouvelables, en s’appuyant sur son expérience éprouvée dans le commerce énergétique. La technologie exclusive de Trailstone tire parti de l’analyse des données et de la météorologie pour offrir des capacités robustes de modélisation, de prévision et de négoce. Fondé en avril 2013, Trailstone a déjà contribué à optimiser plus de 18 000 MW d’actifs d’énergie renouvelable et opère dans 20 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.trailstonegroup.com.

