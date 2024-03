TotalEnergies acquiert Talos Low Carbon Solutions, un pionnier de l’industrie du stockage du carbone aux États-Unis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord pour acquérir 100 % de Talos Low Carbon Solutions (TLCS), une entreprise américaine pionnière du secteur du captage et du stockage du carbone.

Au terme de cette transaction, TotalEnergies détiendra 25 % du projet Bayou Bend, aux côtés de Chevron (50 %, opérateur) et Equinor (25 %). Le projet Bayou Bend est un projet majeur de stockage de CO 2 situé au Texas, à proximité des actifs de la Compagnie dans la région.

TotalEnergies détiendra également une participation opérée de 65 % dans le projet Harvest Bend en Louisiane et une participation de 50 % dans le projet Coastal Bend au Texas. Ces deux projets étant plus éloignés de ses actifs existants, TotalEnergies engagera la cession des participations dans ces projets après le closing.

Bayou Bend est un projet de transport et de stockage de carbone destiné aux émetteurs industriels du chenal de Houston et de Beaumont – Port Arthur, l'un des principaux axes industriels des États-Unis. Constitué d’un ensemble de permis dédiés au stockage souterrain du CO 2 , à terre et offshore, couvrant une surface d’environ 600 km2, ce projet pourrait permettre de stocker plusieurs centaines de millions de tonnes de CO 2 . Grâce à sa localisation favorable, son importante capacité de stockage et ses caractéristiques géologiques, le projet Bayou Bend est l’une des meilleures opportunités au monde pour développer l'activité CCS.

« TotalEnergies est ravie de prendre part au projet Bayou Bend grâce à l'acquisition de Talos Low Carbon Solutions. Idéalement situé à proximité de notre raffinerie de Port Arthur et de nos actifs pétrochimiques de La Porte, ce projet jouera un rôle clé dans la réduction des émissions directes de nos opérations aux Etats-Unis. Cette transaction impulse une dynamique pour réduire les émissions des secteurs les plus difficiles à décarboner aux États-Unis, et marque une nouvelle étape dans notre objectif de neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

TotalEnergies et le stockage du carbone

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. Pour les émissions résiduelles, la Compagnie développe des projets industriels de stockage du CO 2 . Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien positionnée pour permettre une décarbonation importante du secteur industriel européen, notamment grâce à des projets comme Northern Lights en Norvège, Aramis aux Pays-Bas et Bifrost au Danemark.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

