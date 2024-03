Vecima s'associe à LICA pour améliorer l'infrastructure réseau d'Elsat en République tchèque

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd'hui que LICA CZECH s.r.o. (ci-après LICA) déploie les solutions Entra® SC-1D et Entra® Access Controller (EAC) de Vecima pour Elsat, spol. s.r.o. (ci-après Elsat), un fournisseur de services de télécommunications en République tchèque.

Le déploiement pour Elsat donne à LICA un point de départ pour introduire la technologie de Vecima en République tchèque sous la forme d'une application innovante de l'architecture d'accès distribué (DAA) Remote MACPHY Device (RMD).

Le SC-1D de Vecima, pilier de la famille Entra, est spécifiquement conçu pour les applications DAA, permettant aux opérateurs comme Elsat de transitionner leurs réseaux vers une architecture plus distribuée, efficace et évolutive. Le SC-1D simplifie la conception du réseau et améliore l'efficacité opérationnelle en rapprochant les fonctions de la couche PHY de la périphérie du réseau, réduisant ainsi la latence et augmentant la disponibilité de la bande passante.

En complément du SC-1D, l’Entra Access Controller (EAC) de Vecima sert de plate-forme de gestion centralisée qui orchestre les interactions complexes entre le réseau central et les dispositifs d'accès distribués. L'EAC garantit une intégration transparente et des performances optimales de l'écosystème DAA, facilitant des fonctionnalités avancées telles que l'allocation dynamique de la bande passante et la virtualisation du réseau.

« LICA est fière de s'associer à Vecima pour apporter ses solutions DAA de premier plan aux opérateurs de la République tchèque », a déclaré Peter Link, PDG de LICA. « Vecima est réputée pour sa fiabilité et son innovation, la base même de la mission de LICA. Notre partenariat peut contribuer à changer le paysage de l'innovation en matière de large bande en République tchèque. »

L'adoption par Elsat de la solution DAA de Vecima fait suite à des essais approfondis sur le terrain et à des essais en laboratoire. Le déploiement devrait renforcer de manière notable la capacité d'Elsat à fournir des services fiables de haute qualité à ses clients, renforçant ainsi sa position de leader technologique dans le secteur des télécommunications tchèque.

« Avec la solution DAA de LICA et Vecima, Elsat fait évoluer notre réseau haut débit vers la prochaine génération, offrant à nos abonnés de meilleurs débits et une fiabilité accrue », a déclaré Petr Bárta, PDG d'Elsat. « Nous optimisons notre actuelle infrastructure et traçons un avenir solide pour notre entreprise. »

Ryan Nicometo, vice-président senior et directeur général de Vecima Video & Broadband Solutions, a ajouté : « Ce déploiement met en évidence la flexibilité et la puissance des solutions DAA de Vecima, conçues pour répondre aux besoins évolutifs des réseaux modernes et améliorer l'expérience utilisateur finale. »

Ce partenariat stratégique souligne l'engagement de Vecima en faveur de l'innovation et son rôle dans l'évolution mondiale des réseaux multi-gigabits riches en contenu grâce à ses solutions avancées. Pour plus d’informations sur la plateforme Entra DAA de Vecima, visitez vecima.com/network-access/interoperable-daa-solutions.

À propos de LICA CZECH s.r.o.

LICA est spécialisée dans la fourniture de solutions et de services de réseau innovants. En s'associant à des fournisseurs de technologies de pointe, LICA offre des solutions complètes adaptées aux divers besoins de sa clientèle. Pour en savoir plus : www.lica.cz.

À propos d’Elsat, spol. s.r.o.

Elsat, basé à České Budějovice, en République tchèque, est un fournisseur multisystème de services de télécommunications. Désireux de fournir des solutions de pointe, Elsat offre un large éventail de services aux clients résidentiels et commerciaux. Pour en savoir plus, consultez www.elsat.cz.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est aux avant-postes de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu du futur. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de streaming vidéo haut débit, qui surveillent et gèrent le transport réseau et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le Cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services attractifs. La connectivité est source de puissance – elle permet aux gens, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer. Pour de plus amples renseignements, visitez www.vecima.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.