Centrico Spa (Gruppo Sella) e Veracode insieme per proteggere il ciclo di vita dello sviluppo applicativo

Milano--(BUSINESS WIRE)--Centrico Spa, open provider di soluzioni ICT del gruppo Sella specializzata nella fornitura di sistemi open banking per istituti finanziari che guardano all’innovazione, entra in partnership con Veracode, leader in intelligent software security per garantire l’analisi, il rilevamento e la massima priorità alla correzione di eventuali vulnerabilità del software in ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni di Centrico.

I settori bancario e finanziario sono oggi caratterizzati da un panorama normativo stringente e in continua evoluzione, anche a seguito della prossima entrata in vigore del Digital Operational Resilience Act (DORA) e dell’aumento di cyberattacchi frequenti e sofisticati. Come emerge dal report State of Software Security 2023, durante le attività di controllo del codice, Veracode ha identificato e segnalato potenziali vulnerabilità sul 72% delle applicazioni dei propri clienti del settore finanziario, sebbene si tratti di un settore che registra la percentuale più bassa di vulnerabilità, in miglioramento rispetto allo scorso anno. Le organizzazioni finanziarie trarrebbero certo beneficio da una maggiore automazione e da tecniche di codifica sicure che le aiutino a prevenire, rilevare e rispondere alle vulnerabilità più velocemente che mai.

L’obiettivo di Centrico è quello di minimizzare i rischi a livello di sviluppo applicativo ed evitare pericolose falle che potrebbero avere un impatto significativo su tutta la supply chain. Dopo un attento processo di selezione, Centrico ha deciso di utilizzare la piattaforma di software security di Veracode per rafforzare la sicurezza dello sviluppo applicativo attraverso l’integrazione di strumenti di test e analisi che eliminano le vulnerabilità

L’elevato livello di affidabilità e precisione di Veracode nell’analisi dei difetti, la sua capacità di risoluzione efficace e rapida e la sua visione innovativa hanno mostrato la capacità dell’azienda nel rispondere al meglio alle richieste delle numerose realtà che operano in questo settore. Centrico è composta da un team internazionale di esperti con profonda conoscenza del settore finanziario specializzati in ambito open core banking e servizi di Business Process Outsourcing. Le sue soluzioni sono basate su tecnologie all’avanguardia, innovative per il settore. La piattaforma e le soluzioni di Core banking sono customer-oriented, riducono il time to market, sono aperte all’integrazione di servizi esterni e ispirate a principi di ecosostenibilità.

La piattaforma di software security di Veracode rileva in modo costante falle e vulnerabilità in ogni fase del moderno ciclo di vita dello sviluppo del software. Grazie ad un potente motore di intelligenza artificiale, addestrato su trilioni di linee di codice, genera rimedi automatizzati delle vulnerabilità di sicurezza rilevate durante l’analisi, impedendo così che codice non sicuro si propaghi ad altre.

“ Questa partnership rappresenta per Veracode in Italia una testimonianza di grande rilievo e un motivo di soddisfazione. Siamo molto orgogliosi di poter supportare Centrico nello sviluppo di applicazioni sicure e di collaborare nella rilevazione e risoluzione di ogni potenziale falla,” sottolinea Massimo Tripodi, Country Manager di Veracode Italia. “Il settore dei servizi finanziari è continuamente bersaglio di attacchi cyber che sfruttano vettori e canali differenti, per questo è fondamentale che le aziende possano operare con applicazioni intrinsecamente sicure, riducendo ogni rischio all’interno del codice.”

Veracode

Veracode è sicurezza intelligente del software. La piattaforma di software security di Veracode rileva in modo costante falle e vulnerabilità in ogni fase del moderno ciclo di vita dello sviluppo del software. Grazie a una potente intelligenza artificiale addestrata su trilioni di linee di codice, i clienti Veracode risolvono falle in modo più veloce e accurato. Scelta con fiducia da team di sicurezza, sviluppatori e responsabili aziendali di migliaia di organizzazioni leader a livello mondiale, Veracode è all’avanguardia e continua a ridefinire il significato di sicurezza intelligente del software.

Centrico

Centrico, creata nel Giugno 2018, è attualmente posseduta all’83,98% da Banca Sella e al 16,02% da Banca Sella Holding, nel 2023 i ricavi complessivi di Centrico sono stati pari a 104,5 milioni di euro (+21,3% rispetto al 2022). Fornisce soluzioni uniche di core e digital banking e una vasta gamma di servizi di Information Technology e Business Process Outsourcing sia alle società del gruppo Sella, sia a banche, fintech e altri operatori finanziari innovativi. Obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo dell’ecosistema finanziario italiano portando sul mercato le competenze e la tecnologia, soluzioni aperte e uniche nel settore, del Gruppo.