NetApp capacita clientes a “Conversar com Seus Dados” de forma segura em colaboração com a NVIDIA

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP) anunciou hoje que está colaborando com a NVIDIA para avançar a geração aumentada por recuperação (RAG) para aplicativos de IA generativa.

A nova colaboração conecta diretamente os recém-anunciados microsserviços NVIDIA NeMo Retriever – que estão chegando à plataforma de software NVIDIA AI Enterprise para desenvolvimento e implantação de aplicativos de IA de nível de produção, incluindo IA generativa – a exabytes de dados na infraestrutura de dados inteligente da NetApp. Todos os clientes do NetApp ONTAP® agora poderão “conversar com seus dados” para acessar insights comerciais proprietários sem precisar comprometer a segurança ou a privacidade de seus dados.

As empresas desejam alavancar modelos de linguagem grandes disponíveis publicamente para conversar diretamente e de forma segura com seus dados corporativos, com a garantia de que seus dados privados nunca serão acessíveis fora da empresa. Até agora, as empresas que queriam construir chatbots internos, copilotos e aplicativos que aproveitassem o conhecimento corporativo enfrentavam complexidade e incerteza sobre como começar sem comprometer a segurança ou privacidade dos dados.

A NetApp e a NVIDIA desenvolveram uma solução simples com a tecnologia de microsserviços NVIDIA NeMo Retriever para RAG que pode aproveitar qualquer dado armazenado no NetApp ONTAP – localmente e nas principais nuvens públicas.

Os clientes da NetApp agora podem consultar seus dados, sejam planilhas, documentos, apresentações, desenhos técnicos, imagens, gravações de reuniões ou até mesmo dados de seus sistemas ERP ou CRM, por meio de prompts simples – mantendo o controle de acesso que já estabeleceram ao armazenar os dados.

“Como líder em gerenciamento de dados não estruturados, a NetApp torna a infraestrutura de dados inteligente para turbinar com segurança a inovação da IA. Juntamente com a NVIDIA, ajudamos a acelerar mais de 500 empresas orientadas por dados para se tornarem prontas para IA”, disse George Kurian, CEO da NetApp. “Por meio de nosso trabalho conjunto, a base instalada da NetApp pode usar as ferramentas da NVIDIA com seus dados não estruturados de maneira perfeita e segura. A IA está definindo uma nova era orientada por dados e a NetApp e a NVIDIA estão na vanguarda para garantir o sucesso dos clientes à medida que eles adotam e implantam a IA.”

“A geração aumentada por recuperação combina dados valiosos com o poder da IA para tornar os copilotos ferramentas de produtividade transformadoras”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “Juntas, a NVIDIA e a NetApp podem ajudar as empresas a criar aplicativos de IA geradores precisos e inteligentes que permitem que as empresas conversem com seus dados e promovam uma nova onda de oportunidades de negócios.”

Ao combinar os microsserviços NVIDIA NeMo Retriever com a presença do NetApp ONTAP, dezenas de milhares de empresas tanto localmente quanto nas maiores nuvens públicas do mundo podem acessar seus dados onde quer que estejam. Isso reduz o atrito, custo e tempo para o RAG.

O novo recurso que permite aos clientes conversar com seus dados corporativos especificamente para RAG empresarial complementa o robusto portfólio de ofertas de IA da NetApp, que foram aproveitadas por mais de 500 de seus clientes conjuntos para treinamento e inferência de modelos de IA, incluindo soluções concebidas em NVIDIA DGX BasePOD e que possuem certificação para NVIDIA DGX SuperPOD, além do novo programa de validação de armazenamento de sistemas OVX, projetado especificamente para RAG empresarial.

Os recursos “Conversar com Seus Dados” da NetApp serão demonstrados na NVIDIA GTC, uma conferência global de IA que acontece em San Jose, Califórnia, de 18 a 21 de março. Visite o estande nº 1616 da NetApp no Centro de Excelência em IA para saber mais.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.