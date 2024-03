Airgain signe un accord de distribution mondial avec Techship

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain, Inc. (NASDAQ : AIRG), un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité sans fil qui crée et fournit des composants embarqués, des antennes externes et des systèmes intégrés à travers le monde, a annoncé la signature d’un accord de distribution avec Techship, Inc. pour sa gamme de produits NimbeLink® de modems cellulaires intégrés et d’autres produits basés sur les communications sans fil. Dans le cadre de l’accord, Techship distribuera la gamme de modems cellulaires enfichables NimbeLink d’Airgain dans le monde entier, aidant les équipementiers dans la conception et la production de dispositifs connectés.

« Grâce à son nouvel accord avec Techship, Airgain étend sa distribution de produits sur deux continents », a déclaré Lance Laing, vice-président des ventes aux États-Unis d'Airgain. « L’hyper-focalisation de Techship sur les conceptions sans fil intégrées, combinée à sa forte présence sur le marché européen, nous permet de tirer parti de l'intérêt que nous avons observé dans ces zones géographiques clés. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Techship pour simplifier la mise sur le marché de produits sans fil. »

Au sujet des avantages pour les clients, il a ajouté : « Tous les modems cellulaires intégrés NimbeLink sont certifiés pour les appareils finaux, ce qui veut dire que les produits finaux des clients n’ont pas besoin d’effectuer le processus complexe et coûteux des certifications PTCRB et des opérateurs. C’est le produit idéal pour les entreprises mondiales qui se développent sur les marchés américain et européen et souhaitent économiser du temps et de l’argent, tout en réduisant les délais de lancement. »

La gamme NimbeLink primée de modems intégrés, certifiés pour les appareils finaux, brevetés d’Airgain est conçue aux États-Unis et fabriquée avec le même connecteur à vingt broches, permettant aux ingénieurs d’incorporer de futures technologies cellulaires sans avoir à faire de changement au niveau carte. Cela réduit considérablement le coût, les risques et les délais du développement de produits pour l’Internet des Objets. NimbeLink offre les dernières technologies 4G LTE, dont LTE-M, NB-IoT, LTE CAT1 et LTE CAT4.

« Techship bénéficie d’une gamme unique de solutions cellulaires intégrées avec l’ajout des modems NimbeLink d’Airgain à notre carte de ligne. L’intégration des produits d’Airgain constitue un excellent choix pour les entreprises axées sur la réduction de leurs délais de mise sur le marché », a déclaré John Alexander, directeur des produits pour Techship, Inc.

Concernant l’élargissement de la nouvelle offre, il a déclaré : « Nous accompagnons des milliers d’entreprises mondiales grâce au déploiement de solutions sans fil dans leurs régions de lancement souhaitées. Affronter le fastidieux parcours de certification sur chaque marché régional implique souvent des coûts élevés et des temps de développement supplémentaires. Grâce aux modems certifiés pour les appareils finaux d’Airgain, cependant, nous pouvons offrir aux entreprises un moyen plus rapide d’effectuer un déploiement mondial. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.