e-gaz : TotalEnergies s’associe à de grandes entreprises internationales pour soutenir le développement de la filière industrielle

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) s'associe à sept grandes entreprises internationales pour créer une coalition internationale visant à soutenir le développement de la filière industrielle et l’utilisation d’e-gaz (ou « e-NG » en anglais), un gaz naturel de synthèse produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO 2 .

L’e-NG peut être transporté et/ou liquéfié puis commercialisé comme du gaz naturel en utilisant les infrastructures existantes. Il peut donc être utilisé par les clients finaux sans modification de leurs installations, ce qui en fait un carburant de synthèse particulièrement intéressant pour accompagner leurs efforts de décarbonation.

TotalEnergies et ses partenaires – Engie, Mitsubishi Corporation, Osaka Gas, Sempra Infrastructure, TES, Tokyo Gas and Toho Gas – unissent leurs ressources et expertises pour fonder la coalition « e-NG Coalition », dont l’objectif est d'accélérer le développement de l'e-NG de manière fiable, abordable et durable.

La coalition vise à :

promouvoir l’utilisation de l’e-NG et soutenir l’émergence d’un marché mondial ;

encourager le soutien des responsables des politiques publiques et l'harmonisation des réglementations et des normes applicables ; et

renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes, tout au long de la chaîne de valeur et dans l’ensemble des géographies.

TotalEnergies étudie actuellement le projet « Live Oak e-NG » aux côtés de Tree Energy Solutions (TES), afin de produire 100 000 à 200 000 tonnes de e-NG par an aux États-Unis à l’horizon 2030. La coalition e-NG bénéficiera ainsi de l’expertise que TotalEnergies acquiert par ce projet, ainsi que de ses savoir-faire reconnus en matière de production d’électricité renouvelable, de conduite de grands projets, de liquéfaction du gaz, et de production d’hydrogène vert.

« En tant qu’acteur majeur du GNL et de l’électricité renouvelable et en tant que pionnier de l’e-NG grâce à notre projet Live Oak, il est important pour nous de contribuer à la mise en place d’une coalition mondiale pour le développement de ce combustible de synthèse qui va contribuer à la transition énergétique en facilitant la décarbonation de certaines activités industrielles, notamment celles difficiles à électrifier, tout en utilisant les infrastructures aval déjà existantes », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables& Power de TotalEnergies.

À propos de la Coalition e-NG :

La coalition e-NG est une alliance collaborative d'entreprises pionnières qui pensent que le e-gaz (« e-NG ») a un rôle à jouer pour accélérer la transition énergétique et tendre vers un avenir neutre en carbone. La coalition cherche à promouvoir le e-NG, à construire un marché mondial avec des normes alignées de comptabilisation et de certification des émissions, et à renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

