Centrico Spa (Gruppo Banca Sella) en Veracode sluiten overeenkomst om bij te dragen aan de veiligstelling van de levenscyclus van applicatieontwikkeling

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Centrico Spa, onderdeel van Gruppo Sella en specialist in het leveren van open banksystemen voor innovatiegerichte financiële instellingen, is een samenwerking aangegaan met Veracode, een wereldleider op het gebied van applicatiebeveiligingsrisicobeheer. De overeenkomst zal de analyse, detectie en prioritering van fouten verbeteren om softwarereparaties in elke fase van Centrico’s levenscyclus van applicatieontwikkeling te bespoedigen.

Het moderne bank- en financieringswezen wordt blootgesteld aan een strikt en evoluerend landschap, niet in de laatste plaats als gevolg van de Digital Operational Resilience Act (DORA) en een toename van frequente en geavanceerde cyberaanvallen. Volgens gegevens verzameld in het State of Software Security-rapport van Veracode bevat 72 procent van de financiële organisaties kwetsbaarheden: het laagste percentage van alle geanalyseerde sectoren en een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch zouden financiële organisaties profiteren van meer automatisering en veilige coderingstechnieken om hen te helpen kwetsbaarheden sneller dan ooit tevoren te voorkomen, op te sporen en erop te reageren.

Het doel van Centrico is om de risico's op het ontwikkelingsniveau van applicaties te minimaliseren en gevaarlijke fouten te vermijden die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de gehele supply chain. Na een zorgvuldig selectieproces werd gekozen voor Veracode om de beveiliging van de applicatieontwikkeling van Centrico te versterken door de integratie van test- en analysetools die kwetsbaarheden detecteren en elimineren.

Het hoge niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van Veracode bij het analyseren van fouten, de effectieve en snelle oplossingsmogelijkheden en de innovatieve visie onderstreepten het vermogen van het bedrijf om op de best mogelijke manier te reageren op de eisen van de talrijke bedrijven die in deze sector actief zijn. Centrico bestaat uit een internationaal team van experts met diepgaande kennis van de financiële sector, gespecialiseerd in open-core bankdiensten en outsourcingdiensten voor bedrijfsprocessen. De oplossingen zijn gebaseerd op geavanceerde technologieën die innovatief zijn voor de industrie. Het kernbankplatform en de oplossingen zijn klantgericht, verkorten de time-to-market, staan open voor de integratie van externe diensten en zijn geïnspireerd door principes van ecologische duurzaamheid.

Het softwarebeveiligingsplatform van Veracode detecteert voortdurend fouten en kwetsbaarheden in elke fase van de moderne levenscyclus van softwareontwikkeling. Dankzij een krachtige kunstmatige intelligentie-engine die is getraind op biljoenen regels code, genereert deze automatisch oplossingen voor kwetsbaarheden die tijdens het scannen worden gevonden, waardoor wordt voorkomen dat onveilige code zich naar andere applicaties verspreidt.

“ Voor Veracode in Italië is deze overeenkomst een bevestiging van groot belang en een reden tot tevredenheid. We zijn er erg trots op dat we Centrico kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van veilige applicaties en kunnen samenwerken bij het opsporen en oplossen van mogelijke fouten,” aldus Massimo Tripodi, Country Manager van Veracode Italië. " De financiële dienstverleningssector is een voortdurend doelwit van cyberaanvallen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende vectoren en kanalen. Het is dus essentieel dat bedrijven kunnen werken met inherent veilige applicaties, waardoor de risico's binnen de code worden verminderd."

Over Veracode

Veracode is intelligente softwarebeveiliging. Het Veracode Software Security Platform vindt voortdurend fouten en kwetsbaarheden in elke fase van de moderne levenscyclus van softwareontwikkeling. Met behulp van krachtige AI die is getraind op een zorgvuldig samengestelde, vertrouwde dataset uit ervaring met het analyseren van biljoenen regels code, kunnen de klanten van Veracode fouten sneller en met hoge nauwkeurigheid oplossen. Veracode wordt vertrouwd door beveiligingsteams, ontwikkelaars en bedrijfsleiders van duizenden toonaangevende organisaties ter wereld en is de pionier die voortdurend opnieuw definieert wat intelligente softwarebeveiliging betekent.

Over Centrico

Centrico, opgericht in november 2019, is momenteel voor 83,98 procent eigendom van Banca Sella en voor 16,02 procent van Banca Sella Holding. In 2021 bedroegen de totale inkomsten van Centrico € 78,5 miljoen (+12,06 procent ten opzichte van 2020), waarvan ongeveer 75 procent afkomstig was van het Core Banking-platform. Het biedt unieke kern- en digitale bankoplossingen en een breed scala aan IT- en bedrijfsprocesoutsourcing-diensten aan zowel bedrijven uit de Sella Group als banken, FinTechs en andere innovatieve financiële spelers. Het doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van het Italiaanse financiële ecosysteem door de expertise en technologie van de Group, en open en unieke oplossingen in de sector, op de markt te brengen.

