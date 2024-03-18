NetApp与NVIDIA合作，赋予客户安全地“与其数据对话”的能力

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp®（纳斯达克代码：NTAP）今日宣布，将与NVIDIA展开合作，推进用于生成式人工智能应用的检索增强生成（RAG）技术。

新的合作将刚刚发布的 NVIDIA NeMo Retriever 微服务即将进入NVIDIA AI Enterprise软件平台，用于开发和部署生产级 AI 应用程序，包括生成式 AI，直接连接到 NetApp 智能数据基础设施上的数以艾字节计的数据。 每个 NetApp ONTAP® 客户现在都能够无缝地“与其数据对话”，以获取专有的业务见解，而不必损害其数据的安全或隐私。

企业希望利用公开可用的大型语言模型，直接并安全地与其企业数据进行对话，并确保其私有数据永远不会在企业之外被访问。直到现在，想要构建内部聊天机器人、联合驾驶员和利用企业知识的应用的企业，都面临着复杂性和不确定性，不知如何开始而又不会损害数据的安全性或隐私性。

NetApp和NVIDIA已经开发出了一种简单的解决方案，利用NVIDIA NeMo Retriever微服务技术用于RAG，可以利用存储在NetApp ONTAP上的任何数据，无论是在本地还是在领先的公共云中。

现在，NetApp的客户可以通过简单的提示查询他们的数据，无论是电子表格、文档、演示文稿、技术图纸、图像、会议记录，甚至是来自他们的ERP或CRM系统的数据 —— 而且在存储数据时保持已经建立的访问控制。

“作为非结构化数据管理的领导者，NetApp使数据基础设施智能化，以安全地推动AI创新。与NVIDIA一起，我们已经帮助加速了超过500家数据驱动型企业的AI准备工作， ”NetApp的首席执行官 George Kurian表示。“通过我们的合作，NetApp的现有用户可以无缝、安全地使用NVIDIA的工具来处理他们的非结构化数据。人工智能正在定义一个新的数据驱动时代，NetApp和NVIDIA正处于确保客户成功的最前沿，因为他们正在采用和部署人工智能。”

“检索增强生成技术将宝贵的数据与人工智能的力量结合起来，打造具有变革性的生产力辅助工具，”NVIDIA的创始人兼首席执行官黄仁勋表示。“NVIDIA和NetApp携手合作，可以帮助企业构建准确、智能的生成式人工智能应用，让公司能够与其数据进行交流，并促进新一波的商业机会。”

通过将NVIDIA的NeMo Retriever微服务与NetApp ONTAP相结合，成千上万家企业无论是在本地还是在全球最大的公共云中，都可以访问其数据。这降低了检索增强生成（RAG）技术的摩擦、成本和价值时间。

这项允许客户专门针对企业检索增强生成（RAG）的新功能，将与NetApp成熟的人工智能解决方案组合，为客户提供更全面的选择。这些解决方案已被500多家联合客户用于人工智能模型训练和推断，包括构建在 NVIDIA DGX BasePOD上的解决方案，并获得NVIDIA DGX SuperPOD的认证，以及针对企业RAG专门设计的新NVIDIA OVX系统存储验证计划。

NetApp的“与您的数据交谈”功能将在全球人工智能会议NVIDIA GTC中展示，该会议将于3月18日至21日在加利福尼亚州圣何塞举行。请访问位于AI卓越中心的NetApp展位＃1616，以了解更多信息。

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