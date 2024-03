Trailstone Group tekent eerste overeenkomst voor aggregatiediensten in Portugal

LISSABON, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Trailstone Group, een wereldwijd energie- en technologiebedrijf, heeft aangekondigd dat het is begonnen met het leveren van aggregatiediensten voor een fotovoltaïsche (PV) zonne-energie-installatie van 10 MW in Zuid-Portugal. De overeenkomst is de eerste van Trailstone op de Portugese markt.

Trailstone levert fysieke route-to-market-diensten voor de installatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zijn markttoegang, handelsinfrastructuur en bedrijfseigen optimalisatieplatform voor duurzame energie om het balanceringsrisico en de stroomverkoop op de OMIE-energiebeurs te beheren. De diensten van Trailstone dragen bij aan het doel van Portugal om tot 2030 85 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen door het marktrisico te helpen verminderen en het rendement van hernieuwbare energiebronnen te verbeteren, waardoor deze aantrekkelijker worden als investering en de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie wordt ondersteund.

Gonçalo Ferreira, Director Origination Iberia bij Trailstone Group, verklaarde: “We zijn er trots op ons bedrijf in Portugal te vestigen en aggregatiediensten aan te bieden, ondersteund door ons geavanceerde eigen platform voor risicobeheer en optimalisatie van de energiehandel. Dit is een cruciale stap in het consolideren van de aanwezigheid van Trailstone op de gehele Iberische markt.”

Trailstone is momenteel actief in 20 landen in Europa, Noord-Amerika en Azië en begon zijn diensten in 2023 aan te bieden op de Iberische markt. Trailstone biedt een reeks oplossingen om eigenaren en beheerders van hernieuwbare activa te helpen het risico te verminderen en het rendement te optimaliseren, waaronder markttoegangsdiensten, risicobeheer voor onevenwichtigheden, PPA-structuren voor de korte termijn en de verwerving van garanties van oorsprong.

Over Trailstone

Trailstone is een wereldwijde handels- en activabeheermaatschappij voor hernieuwbare energie die risicobeheer en energie-optimalisatie biedt om de productie en het financiële rendement te verbeteren. Het bedrijf biedt een volledig geautomatiseerd end-to-end platform voor het beheer van hernieuwbare energie, ondersteund door een succesvolle staat van dienst in de energiehandel. De bedrijfseigen technologie van Trailstone maakt gebruik van data-analyse en meteorologie om zijn klanten robuuste modellerings-, voorspellings- en handelsmogelijkheden te bieden. Trailstone werd opgericht in april 2013. Tot nu toe heeft Trailstone geholpen bij het optimaliseren van meer dan 18.000 MW aan hernieuwbare energiebronnen en is het actief in 20 landen. Ga voor meer informatie naar www.trailstonegroup.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.