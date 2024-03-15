美孚1号为庆祝成立50周年将在整个2024年赛车运动赛季提供庆典赛车服

德克萨斯斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为庆祝美孚一号™(Mobil 1)机油的50周年华诞，该品牌将于2024年赛车运动赛季中在赛道上展示40余款专门设计的标志性制服和喷涂方案。

这些制服将在IMSA、WEC、Formula 1、NASCAR、NHRA、MotoGP等赛事中亮相，采用独特的设计元素，包括周年纪念金，既标志着美孚1号品牌诞生50周年，也体现了美孚1号与其合作伙伴之间的活跃关系。每一种喷涂方案都凸显美孚1号品牌的精神，以及对发展和保持有意义的赛道与公路关系的持续承诺，这是该品牌的核心和灵魂。

美孚1号机油长期以来一直是卓越车队在全球最苛刻、最受欢迎的赛车系列比赛中的选择。今天，美孚1号合成机油在一些最极端条件下仍然能够提供卓越的发动机性能和保护。汽车技师、赛车手、车队老板和多家世界领先的汽车制造商都可以使用美孚1号润滑油的先进技术。

美孚1号全球赞助总监Robert Shearer表示:“我们很高兴为美孚1号品牌的历史性周年纪念带来这些特别的喷涂方案。这些涂装体现了我们在赛车运动领域润滑油创新方面的合作。我们共同精心设计的涂装设计不仅向美孚1号品牌50年的传统致敬，而且体现了速度、性能和团队合作的精髓。我们迫不及待地想让车迷们加入我们对赛车的热爱，并在今年剩下的时间里见证我们在赛道上合作努力的巅峰。”

在由凯迪拉克奉上的美孚1号赛百灵12小时耐力赛上，车队和原始设备制造商将获得金色赛车，包括Vasser Sullivan Racing (Lexus Racing), Cadillac Racing, Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, Kellymoss with Riley (Porsche Motorsport North America), 以及 Porsche Penske Motorsport。

随着整个赛季的加码，最初的50周年纪念制服和彩绘将在以下即将举办的比赛系列中的赞助车队中呈现:

Oracle Red Bull Racing (一级方程式)

Stewart-Haas Racing (NASCAR杯赛系列)

23XI Racing (NASCAR杯赛系列)

Tony Stewart Racing (NHRA)

Red Bull KTM (MotoGP)

Porsche Penske Motorsport (WEC和IMSA)

TAG Heuer Porsche Formula E Team (E级方程式)

Mobil 1 Porsche SuperCup

由BBI Autosport鼎立援助的Pikes Peak International Hill Climb 赛事

为了继续纪念美孚1号问世50周年，车迷们还应该观看一部由前一级方程式赛车手兼甲骨文红牛车队大使David Coulthard主演的短片，他将带领观众了解美孚1号品牌的演变、合作和成就。视频可以在此处观看。

在合作伙伴关系、赛车运动和赛事方面的其他举措将在今年分享，因为该品牌将继续庆祝其传统和未来的发展。有关由凯迪拉克提供的美孚1号赛百灵12小时的报道，以及即将推出的金色制服和喷涂方案，请随时浏览Instagram以及 X上的@mobil1racing。

关于美孚1号(Mobil 1)

50年来，美孚1号一直深得司机们的信任，使他们的发动机运行更长时间。我们的产品结合了最新的技术和创新，超越了汽车制造商和调校店的最严格标准，因此消费者可以最大限度地利用他们在方向盘操控的时间，无论是在路上还是在赛道上。美孚1号是世界领先的合成机油品牌，让您的每一天都充满冒险之旅。了解更多信息，请浏览www.mobil1.us或在Instagram及 X上关注@Mobil1Racing。加入我们的行列，只因挚爱驾驶。

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