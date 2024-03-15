AM Best确认平安财产保险股份有限公司的信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AM Best (贝氏) 已确认平安财产保险股份有限公司（简称“平安产险”）（中国）的长期发行人信用评级（ICR）为 “a+级（优秀）”以及财务实力评级（FSR）为 “A级（优秀）”。各项评级的展望均为稳定。

该评级反映了平安产险被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力、优秀的经营表现、有利的业务组合、以及适当的企业风险管理(ERM)。

平安产险的资产负债表实力评估基于其风险调整后资本，以贝氏资本充足率（BCAR）衡量，处于非常强劲的水平。截至 2022 年底，公司合并权益达到人民币1,199 亿元（美元173亿）。平安产险通过积累分红后留存净利润增加权益，2018至2022年间合并权益的复合年均增长率达11.3%。其他支持因素包括：其规模庞大、流动性分散性较好、并以债券或固定收益基础资产组成的基金为主的投资组合，健康的偿付能力状况，以及良好的财务灵活性，例如在国内市场发行资本补充债。

平安产险的经营业绩被评估为强劲。 其盈利能力优于平均市场水平，2018至2022年的年均权益回报率为16.2%。2022年，由于信用保证保险的业务恶化，该公司出现了数年来的首次承保亏损。平安产险自2022年以来积极减少对该险种的风险敞口，并自2023年11月起停止出售该险种的新保单。另一方面，该公司在其最大险种——车险方面维持了领先同业的竞争优势。自2020年9月车险综合改革以来，该公司主要通过对分销渠道的有效管理、数字化核保技术和自动化理赔流程的充分应用，实现车险业务稳定持续盈利。平安产险的净利润同时得益于其稳健的投资收益，2018至2022年平均投资收益率（含损益）为4.8%。

平安产险有利的业务状况得益于其庞大的保险业务组合、多元化的分销渠道、在中国的地域跨度以及品牌知名度。 自2009年以来，该公司一直是中国第二大非寿险公司，根据2022年财产保险原保险保费收入计算约占20%的市场份额。 2022 年，其总保费收入达到 人民币2,980 亿元（美元431 亿）。 平安产险的最大险种车险在国内市场拥有较高的品牌知名度，2022年车险约占其总保费收入的68%。 该公司正在积极拓展非车险业务，包括意外险健康险、责任险和农险等。 平安产险致力于利用科技手段提高业务效率和风险管理水平。

贝氏对平安产险的评级展望为稳定。 若公司的承保运营表现持续显著减弱，则可能会对评级造成负面影响。若公司的资产负债表实力显著减弱，例如财务杠杆率显著上升或者高风险投资资产占比显著增加，则可能会对评级造成负面影响。尽管从中期来看可能性不高，若公司其在全球市场的影响力不断增强，同时保持其非常强劲的资产负债表实力和强劲的经营业绩，则可能对评级产生正面影响。

评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，AM Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

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